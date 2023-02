Millionen durch Manipulation?

Mannheim. Um betrügerische Marktmanipulation geht es nicht nur bei dem schlagzeilenträchtigen Wirecard-Prozess. Mit diesem Vorwurf beschäftigt sich ebenfalls das Mannheimer Landgericht in einem Verfahren mit drei angeklagten Geschäftspartnern aus dem nordbadischen Raum, von denen einer in Mallorca lebte. Sie sollen mit kreativ bis trickreich beworbenen kanadischen Billigaktien, sogenannten Pennystocks, satte Millionengewinne erzielt haben. Am Mittwoch, dem zweiten Verhandlungstag, äußerten sich jene beiden Angeklagten, die seit einem Jahr in Untersuchungshaft sitzen. Der dritte Kompagnon ist inzwischen auf freiem Fuß.

45 Sitzungstage hat die vierte Große Wirtschaftsstrafkammer vorsorglich bis Oktober festgelegt. Das signalisiert, wie komplex die Vorwürfe sind. Oberstaatsanwalt Pfeiffer benötigte eine Stunde und 50 Minuten, um die Anklage zu verlesen. Danach sollen sich Bruttoerträge beziehungsweise Gutschriften aus Aktiengeschäften, welche die ehemaligen Partner in jeweils unterschiedlicher Höhe erzielt haben, auf zwölf, 21 beziehungsweise 64 Millionen Euro summiert haben.

Rückblick: Ehe am 3. Februar 2022 die Angeklagten – alle Mitte 30 – in der Region beziehungsweise auf Mallorca, dem neuen Wohnort des Kopfs der Gruppe, festgenommen wurden, haben die Schwerpunkt-Wirtschaftsabteilung der Mannheimer Staatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA) mehrere Jahre ermittelt und dabei mit „Eurojust“, der spanischen Justiz sowie der „Guardia Civil“ kooperiert. Umfangreiches Beweismaterial ist bei Durchsuchungen an 15 unterschiedlichen Orten sichergestellt worden. Ausgangspunkt der Ermittlungen waren Marktbeobachtungen, verknüpft mit Analysen der Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen). Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Immobilien und hochwertige Autos der Angeklagten mit Sicherungshypotheken im Wert von mehr als 40 Millionen Euro belegt.

Gezielte Einflussnahme auf Kurs

Laut Anklage sollen die Männer über zwei im Bereich Finanzkommunikation tätige Gesellschaften zwischen September 2017 und November 2021 von (inzwischen ebenfalls strafrechtlich verfolgten) Partnern aus Kanada „Pennystocks“, also Aktien von gering kapitalisierten Börsenunternehmen, günstig bezogen haben, um diese auf dem deutschen Markt durch gezielte Einflussnahme, insbesondere schönende Werbung, zu pushen. Beispielsweise wurden Beiträge mit positiven Prognosen in Börsenbriefen sowie Unternehmensveröffentlichungen platziert. Außerdem tauchten in speziellen Internetforen angebliche Einzelmeinungen unter Pseudonymen wie „Nutella“ oder „Fischermannfreund“ auf, die von den Angeklagten stammten.

Die Staatsanwaltschaft wirft den Dreien vor, die gesamte Täuschungsklaviatur der Marktmanipulation eingesetzt zu haben: von abgesprochenen Kauf- und Verkaufstransaktionen („Pre-Arranged Trades“) bis zu „In-sich-Geschäften“ („Wash-Sales“), bei denen die gleiche Person Wertpapiere aufkauft und wieder verkauft, um einen lebendigen Markt vorzugaukeln.

Zwei der festgenommenen Finanzakteure sitzen noch in Untersuchungshaft, verteilt auf zwei Gefängnisse. Jener Angeklagte, der vor allem für die Umsetzung der Werbeaktionen zuständig war, ist deshalb auf freiem Fuß, weil er kurz vor Weihnachten gegenüber dem Staatsanwalt geständige Angaben gemacht hat – die er im Prozess wiederholte. Der 37-Jährige gab zu, dass es teilweise „Dump and Pump“ und damit die Strategie des „Aufpumpens und Wegwerfens“ gab. Will heißen: Durch irreführende Informationen und viel Psychologie wird ein Kursanstieg herbeigeführt, damit Eingeweihte die Aktie zum überhöhten Preis verkaufen können. Er schilderte außerdem eine „Ampel“ zwecks interner Bewertung der „Pennystocks“. So galt für beworbene Wertpapiere, die eigentlich „Ramsch“ waren, die Farbkategorie „Rot“.

Es habe weder „Dump and Pump“ noch ein internes Ampelsystem gegeben, erklärten die beiden anderen Geschäftspartner, die sich detailliert zu Aussagen ihres Mitgesellschafters äußerten. Die beiden Verteidiger jenes einstigen Finanzbediensteten, der von der Behörde in die Selbstständigkeit gewechselt ist, verlasen im Namen ihres Mandanten eine minutiös ausgearbeitete Stellungnahme. Dieser schloss sich mit einigen Ergänzungen dem bis zu seiner Verhaftung in Mallorca lebenden Kompagnon an.

Die beiden am zweiten Prozesstag gehörten Angeklagten betonten, dass die Bewerbung von Aktien weder neu noch verboten sei und man sich, von einigen Fehlern abgesehen, auf legalem Terrain bewegt habe. Von üblicher „Kurspflege“ ist in ihren Ausführungen die Rede. Außerdem habe man auch selbst große Verluste hinnehmen müssen und keineswegs nur groß verdient.

Prozessfortsetzung Ende Februar

Dass sie sich in internen Chats despektierlich über Börsenanleger ausließen und diese beispielsweise „Lemminge“ (im Sinne von hinterher rennenden Herdentieren) nannten, bedauerten die Angeklagten und erklärten solcherart Ausrutscher mit einer „rustikalen“ Ausdrucksweise untereinander. Zur Sprache kam, dass sie in ihren Chats so manche der Wertpapiere als „Schrott und Pisse“ bezeichneten.

Die Gesellschaften der Angeklagten für Finanzkommunikation mit Sitz in Heidelberg und Walldorf sind als sogenannte Einziehungsbeteiligte in das Strafverfahren einbezogen und werden durch Anwälte vertreten. Denn sollte es zu einer rechtskräftigen Verurteilung kommen, könnten jene Gewinne, die betrügerische Marktmanipulation ermöglichten, abgeschöpft werden.

Der Prozess wird am 27. Februar fortgesetzt.