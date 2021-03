Mannheim. Warnstreik-Kundgebung in Corona-Zeiten - mit einem Hupkonzert fährt zuerst ein kleiner Auto-Konvoi auf den Neuen Messplatz in der Mannheimer Neckarstadt. So demonstrierten am Montagmittag geschätzt 1000 Beschäftigte der Metall- und Elektro-Industrie mit rund 400 Pkw für mehr Entgelt, für Zukunfts- und Betriebssicherung sowie einen Manteltarifvertrag für Auszubildende und Duale Studenten in ihren Unternehmen.

Die IG Metall Mannheim hatte nach den Gesprächen mit den Arbeitgebern Beschäftigte von Daimler Truck AG Mercedes-Benz und EvoBus, John Deere, Caterpillar Energy Solutions, ZF WABCO, Pepperl+Fuchs Mannheim sowie ART Hockenheim zur zentralen Warnstreik-Demonstration im Autokino-Format aufgerufen.

„So ein Hupkonzert ist effektiver als Trillerpfeifen“, hoffte IG Metall-Geschäftsführerin Janna Köke, dass dieses Signal zusammen mit dem Warnstreik bei den Arbeitgebern ankommt. „Ein schönes Bild, trotz Pandemie können wir Tarifrunde,“ ergänzte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Mannheim, Thomas Hahl. Seit Beginn der Verhandlungen seien bundesweit 800 000 Metaller im Warnstreit gewesen, 200 000 in Baden-Württemberg und 16 000 In Mannheim.

In Nordrhein-Westfalen (NRW) laufen die Tarifgespräche am diesem Montag, die Verhandlungen der Gewerkschaft mit Südwestmetall Baden-Württemberg folgen am Dienstag. Mit den Warnstreikt wollen die Beschäftigten der Metall und -Elektro-Industrie Druck auf die Arbeitgeber ausüben. "Wenn bis Ostern kein akzeptables Ergebnis vorliegt, wir sind auch nach Ostern kampfbereit", kündigte Hahl an.