Heidelberg.. Der Heidelberger Klinikbetreiber SRH und die Gewerkschaft Verdi haben sich auf einen Tarifabschluss für die mehr als 9000 Beschäftigten geeinigt. Die Gehälter steigen demnach in drei Schritten um 5,9 Prozent, wie das Unternehmen mitteilte. Zudem zahlt SRH den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine weitere Corona-Prämie. „Wir sind froh, ein Ergebnis zu haben, das unseren Beschäftigten in den SRH Kliniken auch angesichts der sehr besonderen Situation ein Einkommensplus und attraktive Arbeitsbedingungen sichert“, sagte Werner Stalla, Geschäftsführer der SRH Gesundheit, der Mitteilung zufolge. Der Tarifvertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten.

Als Corona-Prämie erhalten die Mitarbeiter eine einmalige steuerfreie Sonderzahlung in Höhe von 150 Euro. Teilzeitbeschäftigte bekommen einen anteiligen Betrag, mindestens jedoch 100 Euro. Diese Summe wird auch an die Auszubildenden ausbezahlt. Bereits im vergangenen Dezember hatte SRH Prämien zwischen 150 und 700 Euro gewährt.

