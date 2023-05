Mannheim /Heidelberg. Von Waltraud Kirsch-Mayer

3891 Verfahren – insbesondere in Zusammenhang mit Kündigungen – gingen im vergangenen Jahr beim Arbeitsgericht Mannheim ein, das außerdem für Heidelberg sowie die Landkreise Rhein-Neckar und Neckar-Odenwald zuständig ist. 2022 gab es erneut weniger Klagen als vor der Covid-Pandemie. Einer der Gründe: Die von der Politik verlängerten wie vereinfachten Kurzarbeitergeld-Regelungen wirkten der befürchteten Welle betriebsbedingter Entlassungen entgegen. Das Virus sorgte hingegen für neue juristische Streitfragen. Allerdings dürften Prozesse mit Konflikten rund um Corona der Vergangenheit angehören, wie Arbeitsgerichtspräsident Rolf Maier kommentiert.

Wenn 2022 Kündigungsschutzverfahren mit der Virus-Pandemie zu tun hatten, blickt Richterin Sima Faggin zurück, ging es „insbesondere um manipulierte Impfzertifikate und gefälschte Corona-Tests“. In einem Fall entschied das Arbeitsgericht, dass die Vorlage eines trickreich veränderten digitalen Impfnachweises eine außerordentliche Kündigung rechtfertigt. Ein Prozess, der ebenfalls Schlagzeilen machte, hatte indirekt mit Corona zu tun: Während eines Einstellungsgesprächs war bei einem Bewerber aufgrund dessen nahezu gesichtsverdeckenden Mund-Nasen-Maske nicht aufgefallen, dass damals unter dem Augenlid der (später entfernte) Tattoo-Schriftzug „Hass“ mit eingestochenen Runen als Doppel-S prangte – was als verbotenes Nazi-Symbol gilt. Die Klage des 32-Jährigen, der fünfeinhalb Monate bei der Stadt Mannheim unbeanstandet als Straßenreiniger tätig war, auf eine unbefristete Anstellung wies die Kammer ab – weil im juristischen Sinne keine Zusage für einen festen Vertrag vorgelegen hatte.

Für mediale Aufmerksamkeit sorgten 2022 auch Konflikte jenseits von Corona – beispielsweise der tiefe Gräben aufreißende Dauerstreit zwischen dem Heidelberger Dosierpumpenhersteller Prominent und der Gewerkschaft. Der außerordentlichen Kündigung eines Betriebsrats und ehemaligen BR-Vorsitzenden, waren abfällige Posts über das Unternehmen in sozialen Medien vorausgegangen. Das Arbeitsgericht bestätigte „eine Pflichtverletzung“, hielt aber den Rauswurf beim Abwägen aller Interessen auch aufgrund der langen Betriebszugehörigkeit für „unverhältnismäßig“. Derzeit befindet sich das Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht (LAG).

Eine Statistik darüber, wie viele erstinstanzliche Prozesse in die nächste Instanz gehen, gibt es nicht. Dass dies nur ein kleiner Teil sein dürfte, dafür spricht die Vergleichsquote: Auch im vergangenen Jahr mündeten mehr als Zwei Drittel aller Verfahren, nämlich 71 Prozent, in einen von beiden Seiten akzeptierten Kompromiss. Gleichwohl durchlaufen manche Prozesse sämtliche Stationen bis nach ganz oben – was beispielsweise für den jahrelangen Rechtsstreit zwischen SAP und den Gewerkschaften gilt.

Verdi und die IG Metall hatten moniert, dass die 2014 erfolgte Umwandlung des Walldorfer Softwarekonzerns in eine europäische Gesellschaft (SE) eine Verkleinerung des Aufsichtsrats mit verändertem Wahlmodus ermögliche und dadurch Sitze der Gewerkschaft nicht mehr gesichert seien. Während sowohl das Arbeitsgericht Mannheim als auch das LAG Baden-Württemberg entsprechende Klagen abwiesen, stärkte das Bundesarbeitsgericht (BAG) die Position der Gewerkschaften. Und dies bedeutet: Beim Aufsichtsrat muss in puncto Arbeitnehmerbeteiligung alles so laufen wie vor der Umwandlung in eine SE.