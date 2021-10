IHK-Umfrage: Fachkräftemangel gefährdet Aufschwung in der Region

Der Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften wird für Firmen aus der Region ein immer größeres Problem – und macht ihnen inzwischen sogar mehr Sorgen als die Corona-Pandemie. Das belegt die aktuelle Herbst-Konjunkturumfrage, die die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar am Donnerstag vorgestellt hat.

„Mehr als die Hälfte der Unternehmen gibt an, offene Stellen unbesetzt lassen zu

...