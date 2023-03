ID-Drogerie muss schließen

Mannheim. Der ID-Drogeriemarkt im Mannheimer Stadtteil Lindenhof schließt. Wie die Neue Arbeit aus Stuttgart, die sowohl den ID als auch den direkt angrenzenden CAP-Lebensmittelmarkt betreibt, mitteilte, reichen die Umsätze nicht, um das Geschäft aufrechtzuerhalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir bedauern das sehr, doch wir tragen eine hohe Verantwortung und müssen dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze insgesamt erhalten bleiben“, erklärt Jörg Moosmann, zuständig unter anderem für den ID und CAP in Mannheim.

Mehr als 2500 Beschäftigte

Die Neue Arbeit ist ein Inklusionsbetrieb und ein Tochterunternehmen der Evangelischen Gesellschaft in Stuttgart. Insgesamt werden in 25 Projekten in unterschiedlichen Branchen mehr als 2500 Menschen beschäftigt, darunter Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderungen.

Eines dieser Projekte sind die CAP-Märkte, wobei sich das Wort CAP von Englisch „Handicap“, Benachteiligung, ableitet. Rund die Hälfte der Angestellten hat eine körperliche oder geistige Einschränkung.

Der erste CAP-Markt eröffnete vor über 20 Jahren im baden-württembergischen Herrenberg; mittlerweile gibt es 106 Märkte, die von örtlichen Integrationsunternehmen oder Werkstätten für Behinderte betrieben werden. 15 davon gehören zur Neuen Arbeit. Beliefert werden die Märkte von der Edeka-Gruppe.

Geschäft noch bis Mai offen

Wie Moosmann betont, hat die Sicherung von Arbeitsplätzen oberste Priorität. So würden die Mitarbeiterinnen des ID-Marktes im CAP-Markt weiterbeschäftigt. Auch das Drogeriesortiment wird im CAP vergrößert, um den Wegfall des ID-Markts für Kundinnen und Kunden aufzufangen. Noch läuft das Geschäft allerdings weiter, voraussichtlich bis Mai. Die Neue Arbeit hat das Ladenlokal bis Mitte des Jahres gepachtet. sba