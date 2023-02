Hauskauf nur noch ohne Bargeld

Mannheim. Die Bürgerbewegung Finanzwende kritisiert schon lange, dass Deutschland zum Tummelplatz der Mafia geworden ist, die Geldwäsche im großen Stil betreibt. Besonders krass fand es ihr Gründer, der frühere Mannheimer Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick (Grüne), dass die Käufer Immobilien mit Bargeld bezahlen dürfen. Schick schätzt, dass in Deutschland 20 bis 30 Milliarden Euro jährlich im Immobiliensektor gewaschen werden. Dem hat der Gesetzgeber jetzt endlich einen Riegel vorgeschoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Newsletter "Guten Morgen Mannheim!" - kostenlos registrieren

Finanzwende begrüßt, dass die Ampel-Koalition dieses Verbot im Sanktionsdurchsetzungsgesetz II auch auf Kryptowerte und Rohstoffe ausgeweitet hat. Beschlossen wurde das Gesetz zum Jahreswechsel. Der alte Spruch „Bares ist Wahres“ gilt also künftig nicht mehr. Jetzt kann sich kein Oligarch mehr so leicht eine Luxusvilla in Baden-Baden mittels eines Strohmannes kaufen.

Nach Angaben der Notarkammer Pfalz tritt das Verbot am 1. April 2023 in Kraft. Es gilt demnach sowohl beim Kauf und Tausch von Immobilien als auch beim Erwerb von Anteilen an Gesellschaften mit Immobilienvermögen. „Nach der Neuregelung ist es künftig bei Immobiliengeschäften verboten, die Gegenleistung durch Bargeld, Kryptowerte, Gold, Platin oder Edelsteine zu erbringen“, erklärt Clemens Neuschwender, kommissarischer Geschäftsführer der Notarkammer.

Hohes Risiko für Käufer

Zahlt der Käufer dennoch bar, bleibt nach Neuschwenders Angaben die Forderung des Verkäufers bestehen. „Der Käufer würde also mit einer Barzahlung ein erhebliches Risiko eingehen, er müsste nämlich den Kaufpreis erneut per Banküberweisung erbringen“, sagt er. Der Käufer könne dann zwar die Barzahlung zurückfordern. „Allerdings besteht für ihn die Gefahr, dass er das Geld nicht eintreiben kann – zum Beispiel, wenn der Verkäufer zahlungsunfähig ist“, warnt Neuschwender.

Notare müssen Verstöße melden

Die Einhaltung des Barzahlungsverbots müssen die Notarinnen und Notaren künftig überwachen. Sie verlangen entsprechende Nachweise für jede Zahlung – also Bankbestätigungen und Kontoauszüge –, die sie dann auf ihre Schlüssigkeit prüfen müssen. Ohne diese Nachweise verzögert sich die Eigentumsumschreibung. Zudem muss die Notarin beziehungsweise der Notar den Fall der zentralen Anti-Geldwäscheeinheit melden.