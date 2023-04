GIG7 sichert sich weitere Finanzierung

Mannheim. Das Mannheimer Gründerinnenzentrum GIG7 hat sich für weitere drei Jahre einen zentralen Finanzierungsbaustein gesichert: Wie die Einrichtung mitteilt, bekommt sie von der Stadt Mannheim, dem baden-württembergischen Wirtschaftsministerium und dem Europäischen Sozialfonds insgesamt knapp 900 000 Euro für die Vorgründungsberatung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Angehende Gründerinnen können sich im GIG7 mit dem sogenannten EXI-Gründungsgutschein kostenlos beraten lassen. Das Angebot umfasst unter anderem Einzelgespräche und Workshops in Kleingruppen, zum Beispiel zu Themen wie Marketing oder Buchhaltung, erklärt Birka Wolff, stellvertretende Bereichsleitung Female Entrepreneurship bei next Mannheim. Unter der Dachmarke hat die Stadt Mannheim ihre Gründungszentren gebündelt. Im GIG7 würden jährlich im Schnitt 200 bis 300 Gründerinnen mit dem EXI-Gründungsgutschein beraten.

Die Fördermittel fließen darüber hinaus in Infoveranstaltungen und in Workshops an der Uni, mit denen Studentinnen und Studenten an das Thema Gründung herangeführt werden sollen. Ein weiterer Schwerpunkt der aktuellen Förderperiode, die bis Sommer 2025 läuft, ist die Beratung von Gründerinnen im Technologiebereich. Dort sind Frauen bislang besonders stark unterrepräsentiert. tat

Info: Infos: www.https://gig7. next-mannheim.de/beratung/