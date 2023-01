Geodis will Weinheimer Logistikunternehmen Trans-o-flex übernehmen

Weinheim. Der französische Logistikdienstleister Geodis hat eine Vereinbarung zur Übernahme des Weinheimer Logistikunternehmens trans-o-flex unterzeichnet. Wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht, will Geodis damit seine Präsenz in Deutschland ausweiten. trans-o-flex-CEO Wolfgang P. Albeck sagt: „Wir begrüßen die geplante Übernahme durch Geodis, weil sich dadurch für die trans-o-flex-Kunden und -Mitarbeiter neue Möglichkeiten ergeben. Wir gehen davon aus, dass trans-o-flex durch den Geodis-Konzern vor allem international gestärkt wird.“ Müssen sich die Mitarbeiter nun Sorgen um ihre Arbeitsplätze machen? „Ganz klar: nein. Die Signale stehen auf Wachstum und dafür werden alle Mitarbeiter benötigt“, betont Albeck.

Französische Bahntochter

Das Unternehmen Geodis ist Tochter der französischen Staatsbahn SNCF und ist nach eigenen Angaben bei den Logistikdienstleistern die Nummer 1 in Frankreich und an siebter Stelle weltweit. Geodis hat 44.000 Mitarbeiter in 170 Ländern und erwirtschaftete einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro im Jahr 2021. Das Unternehmen trans-o-flex betreibt nach eigenen Angaben Deutschlands größtes temperaturgeführtes Distributionsnetz und ist auch in Österreich präsent. Das Unternehmen beschäftigt rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Christoph Schoeller, derzeitiger Beiratsvorsitzender und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender von trans-o-flex, soll auch stellvertretender Vorsitzender des neuen trans-o-flex-Aufsichtsrats sein, dies sei gemeinsam mit trans-o-flex-Aktionär Peter Amberger vereinbart. Der Abschluss der Transaktion wird nach Erteilung der üblichen behördlichen Genehmigungen wirksam.