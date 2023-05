Einigung in Brotindustrie

Steinbach/Mannheim. Mehr Geld für Beschäftigte der baden-württembergischen Brot- und Backwarenindustrie: Wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) mitteilt, haben sich die Parteien in der aktuellen Tarifrunde am Dienstagabend auf einen Abschluss geeinigt. Demnach steigen die Löhne und Gehälter der Beschäftigten ab dem 1. Juni 2023 um sieben Prozent, ab dem 1. Oktober 2023 folgt eine weitere Erhöhung um 1,5 Prozent. Mit der Mai-Abrechnung 2023 werde zudem eine Inflationsausgleichsprämie von netto 1250 Euro ausbezahlt. Auszubildende bekommen künftig 200 Euro mehr im Monat.

Die Vereinbarung hat laut NGG eine Laufzeit von 13 Monaten und gilt in Baden-Württemberg für rund 1500 Beschäftigte in einigen größeren Betrieben. Dazu gehören vor allem die Edeka-Tochter Bäckerbub, die unter anderem in Mannheim einen Standort mit rund 180 Beschäftigten hat, und der Backwarenkonzern Lieken (u.a. „Golden-Toast“) mit seinen baden-württembergischen Produktionsstätten. tat