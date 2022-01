CropEnergies plant neue Anlage in Zeitz

Mannheim. Der Mannheimer Ethanolhersteller CropEnergies schmiedet Pläne für eine neue Anlage in Zeitz (Sachsen-Anhalt). Diese soll aus Ethanol nachhaltiges Ethylacetat herstellen. Verglichen mit fossilen Produkten würden so deutlich Treibhausgas-Emissionen eingespart, erklärte der CropEnergies-Vorstandsvorsitzende Stephan Meeder laut Mitteilung vom Mittwoch. Ethylacetat findet sich etwa in Kosmetika, Farben und Klebstoffen. Partner der möglichen neuen Anlage ist Johnson Matthey. Das britische Unternehmen besitzt ein patentiertes Verfahren, um nachhaltiges Ethylacetat herzustellen. Johnson Matthey ist zunächst mit der Detailplanung der Anlage beauftragt. Ob sie gebaut wird, will CropEnergies dann Mitte dieses Jahres endgültig entscheiden. Die Investitionssumme liegt zwischen 80 und 100 Millionen Euro. Darin enthalten seien die Kosten für die Lizenz, das patentierte Verfahren zu nutzen, erklärte eine Sprecherin von CropEnergies.

