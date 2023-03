Beratung rund um Ausbildung

Nürnberg/Ludwigshafen. Wie geht es nach der Schule weiter? Welcher Beruf passt zu mir, und wo finde ich entsprechende Ausbildungsangebote? Was muss ich bei einer Bewerbung beachten? Um solche und ähnliche Fragen dreht sich in der kommenden Woche ein Themenschwerpunkt bei den Agenturen für Arbeit. Geplant sind verschiedene Infoveranstaltungen und Beratungsangebote für Jugendliche – auch in der Region.

So dreht sich bei der Agentur für Arbeit Ludwigshafen am Montag, 13. März, alles rund um die Bewerbung. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr können Jugendliche vor Ort kostenlos Bewerbungsfotos von sich machen lassen. Außerdem können sie ihre Bewerbungsmappe mitbringen und checken lassen, wo eventuell nachgebessert werden kann. Auch Vorstellungsgespräche können mit den Fachleuten von der Arbeitsagentur geübt werden, außerdem gibt es Infos zu Einstellungstests. Eine Anmeldung ist nicht nötig, Interessenten können direkt bei der Agentur für Arbeit in der Berliner Straße 23a vorbeikommen.

Von Dienstag, 14., bis Freitag, 17. März, stehen dann Besuche bei verschiedenen Betrieben in der Region an, beispielsweise bei Hornbach in Ludwigshafen oder bei der Stadtklinik Frankenthal. Jugendliche können direkt ihre Bewerbungsunterlagen zu den Unternehmen mitnehmen und sie vorab von der Agentur für Arbeit checken lassen. Für die Betriebsbesuche muss man sich vorher per Mail anmelden. Am Mittwoch, 15. März, können ab 17 Uhr bei einer digitalen Talkrunde Fragen rund um Ausbildung und Studium gestellt werden. tat

Info: Infos: www.arbeitsagentur.de/vor-ort/ludwigshafen/wda