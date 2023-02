Ausbildung in der Kritik

Stuttgart. Unbezahlte Überstunden, Arbeiten, die mit der Lehre nichts zu tun haben: Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) sieht bei der Ausbildung im Südwesten teils „erhebliche“ Qualitätsprobleme. Der Dachverband, in dem sich Einzelgewerkschaften wie die IG Metall, die NGG oder verdi zusammengeschlossen haben, stützt sich bei seiner Kritik auf seinen aktuellen Ausbildungsreport Baden-Württemberg. Dafür wurden rund 450 Lehrlinge in den 25 wichtigsten Ausbildungsberufen befragt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei gab laut DGB fast die Hälfte der Befragten an, regelmäßig Überstunden leisten zu müssen. 15 Prozent der Betroffenen bekämen für ihre Mehrarbeit keinen Ausgleich. 16 Prozent der jungen Menschen müssten im Betrieb regelmäßig Aufgaben übernehmen, die mit ihrer Ausbildung nichts zu tun haben, ein knappes Drittel habe keinen betrieblichen Ausbildungsplan erhalten.

Unterschiede zwischen Branchen

Unter anderem in der Hotellerie sieht der DGB Defizite bei der Ausbildung.

Insgesamt – auch das hat die Befragung ergeben – ist aber ein Großteil der Befragten, nämlich rund 70 Prozent, zufrieden mit seiner Lehrstelle. Große Unterschiede macht der Gewerkschaftsbund allerdings zwischen den Branchen aus. So gebe es sehr hohe Zufriedenheitsraten bei Auszubildenden in den Bereichen Industriemechanik, Kfz-Mechatronik und Fachinformatik. In der Hotellerie und im Einzelhandel sei unterdessen nur noch die Hälfte der Befragten zufrieden mit ihrer Ausbildung gewesen.

Mehr zum Thema Work-Life-Balance Arbeitszeitbericht: Beschäftigte wollen weniger arbeiten Mehr erfahren Umfrage Gut die Hälfte der Deutschen zufrieden mit Pistorius Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel DGB Solidarisch gezeigt mit Streikenden Mehr erfahren

Man poche darauf, dass die „weit verbreiteten Defizite bei der Ausbildungsqualität behoben werden“, betont Kai Burmeister, Vorsitzender des DGB Baden-Württemberg, in einer Mitteilung. „Branchen, in denen die Qualität der Ausbildung stimmt, haben keine Probleme, ausreichend Nachwuchs zu finden. Wo es mit der Qualität hapert, sind die Bewerberzahlen niedriger und die Abbruchquoten höher.“ Der DGB fordert zudem eine Ausbildungsgarantie. Der Ausbildungsreport wird alle zwei Jahre von der DBG-Jugend Baden-Württemberg erstellt. tat