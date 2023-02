Angeklagter gesteht und kommt frei

Mannheim. Bis in den Oktober ist an der 4. Großen Strafkammer des Mannheimer Landgerichts (wie berichtet) ein Prozess zu komplexen Vorwürfen der Marktmanipulation in Zusammenhang mit Aktien von niedrigem Kurswert, Pennystocks genannt, terminiert. Von den drei Angeklagten, alle Mitte Dreißig, hat sich ein 37-Jähriger geständig eingelassen und ist inzwischen auf freiem Fuß – während seine beiden einstigen Geschäftspartner, darunter ein Finanzbeamter, noch in Untersuchungshaft sitzen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch am dritten Verhandlungstag versucht sich die Kammer ein Bild davon zu machen, wie das jonglierende Hin und Her mit kanadischen Pennystocks ablief, die zwar auf dem deutschen Markt angepriesen, aber nur im Heimatland gehandelt werden durften. Außerdem kreist die Befragung um jene „Kommunikationsdienstleistungen börsennotierter und nicht börsennotierter Unternehmen in allen Phasen der Unternehmensentwicklung“, mit denen die beiden Firmen mit Sitz in Waldorf und Heidelberg hauptsächlich ihr Geld machten.

Reißerische Werbung

Immer wieder blitzt in den Aussagen auf: Auch und gerade bei Pennystocks ist Werbung beziehungsweise das Lancieren derselben in geeigneten Internetportalen die halbe Miete – besser gesagt der halbe Kurspush. Und so ging es auch den drei Geschäftspartner darum, übersetzte Firmennachrichten wie auch bezahlte Meinungsbeiträge wirkungsvoll zu platzieren.

„Jeder von uns machte zu solchen Texten Überschriften. Und die jeweils reißerischste oder verheißungsvollste wurde ausgewählt“, erzählt einer der Angeklagten. Als Zeugen sollen in dem Mammutprozess am Landgericht neben Anlegern auch Vertreter der Börsenaufsicht gehört werden. wam