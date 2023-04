Angebot für Software AG

Darmstadt. Das Technologie-Investmentunternehmen Silverlake will die Darmstädter Software AG übernehmen. Geboten werden den Aktionären 30 Euro je Anteilschein, wie die Gesellschaft am Wochenende mitteilte. Silverlake wäre das Unternehmen damit 2,2 Milliarden Euro wert. Der Schlusskurs des im SDax notierten Unternehmens hatte am Freitag bei 19,85 Euro gelegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Übernahmeangebot stehe unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Software AG Aktie, hieß es weiter. Einen Teil davon hat sich Silverlake schon mehr oder weniger gesichert. So erwarb der Investor im Februar 2002 für 344 Millionen Euro Wandelanleihen von Software AG.

Zudem hat der mit Abstand größte Aktionär, die Software AG-Stiftung, einen Vertrag zum Verkauf von 25,1 Prozent der Software AG Aktien an Silver Lake unterzeichnet. Die Stiftung, die zuletzt knapp ein Drittel an dem Unternehmen gehalten hat, unterstützt das Übernahmeangebot. Vorstand und Aufsichtsrat der Darmstädter wollen den Angaben zufolge die Annahme des Übernahmeangebots empfehlen. dpa