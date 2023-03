Aktionäre entscheiden

Heidelberg. Ein aufmerksamer Leser dieser Zeitung hat nachgefragt, warum der Dax-Konzern Heidelberg Materials an der Börse nach wie vor als HeidelbergCement firmiert. Schließlich habe diese Redaktion im Vorjahr doch ausführlich über die Umbenennung des Baustoff-Herstellers von HeidelbergCement in Heidelberg Materials berichtet. Ein Sprecher des Unternehmens erklärt, warum: „Der Grund ist, dass wir die rechtliche Gesellschaft des Emittenten, also die HeidelbergCement AG, erst mit einem Beschluss der Hauptversammlung in Heidelberg Materials AG umbenennen können.“ Und so lange laute der Börsenticker eben noch auf HeidelbergCement.

Die Hauptversammlung findet am 11. Mai statt. Dieses Mal treffen sich die Aktionäre wieder in Präsenz – im SNP dome Heidelberg. be

Auf vielen Trucks steht schon der neue Name. © Heidelberg Materials