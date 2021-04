Im Streit mit der Krankenkasse

Berlin. Die Krankenkasse will die lang ersehnte Kur nicht zahlen, nicht das Hörgerät, den Rollstuhl, die Haushaltshilfe. Oder sie stoppt das Krankengeld, weil sie die Betroffenen für arbeitsfähig hält. In solchen Momenten ist der Schock erst mal groß, denn es geht nicht nur um viel Geld, sondern um die eigene Gesundheit. Eine Analyse des Verbraucherratgebers Finanztip zeigt: Wie häufig Leistungen abgelehnt werden, hängt auch von der Krankenkasse ab.

AdUnit urban-intext1

Leider legen die meisten gesetzlichen Krankenversicherungen nicht offen, wie sie arbeiten. Die Familie der Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) immerhin ist so transparent – und offenbart dabei Unterschiede: So braucht die AOK Sachsen-Anhalt im Schnitt zehn Tage, um eine Mutter-Kind-Kur zu bearbeiten, die AOK Baden-Württemberg benötigt 52. Die AOK Hessen lehnt fast ein Drittel der Anträge und Rechnungen für eine Kur oder Reha ab. Die AOK Bremen tut das nur in etwa jedem sechsten Fall.

Wer auf eine Kur gehofft hat, ist enttäuscht, wenn die Krankenkasse ablehnt. Versicherte können zunächst Widerspruch einlegen. © dpa

Eine Ablehnung muss aber niemand einfach hinnehmen. Versicherte können gegen unliebsame Entscheidungen ihrer Krankenkasse Widerspruch einlegen. Und ihre Chancen stehen dabei gut. Denn mehr als 40 Prozent der erledigten Widersprüche im Jahr 2019 hatten Erfolg. Das belegen Daten von 17 Krankenkassen mit mehr als 32 Millionen Versicherten, die Finanztip exklusiv ausgewertet hat. Bei einigen Krankenkassen waren sogar mehr als die Hälfte der Widersprüche zumindest teilweise erfolgreich. Es lohnt sich also, für Leistungen zu kämpfen.

Monatsfrist einhalten

Die Krankenkassen sind gesetzlich verpflichtet, nur Leistungen zu bezahlen, die medizinisch notwendig und wirtschaftlich sind. Damit eine Leistung gar nicht erst abgelehnt wird, ist es deshalb besonders wichtig, die beantragte medizinische Maßnahme gut zu begründen. Dabei hilft in der Regel der behandelnde Arzt. Wenn ihr Antrag keinen Erfolg hat, sollten Versicherte Widerspruch einlegen. Dafür reicht ein formloses Schreiben mit Aktenzeichen und Datum der Ablehnung. Als Grundlage stellt Finanztip im Internet ein Musterschreiben zur Verfügung, das Kassenpatienten mit ihren persönlichen Daten ergänzen können. Der unterschriebene Widerspruch muss rechtzeitig bei der Krankenkasse eingehen, spätestens einen Monat nach Eingang der Ablehnung. Das gilt auch für Widersprüche gegen die Pflegekasse. Am besten schicken Kassenmitglieder den Brief per Einschreiben, eine E-Mail reicht nicht aus.

AdUnit urban-intext2

Im Schreiben sollten Betroffene unbedingt begründen, warum sie die beantragten Leistungen brauchen und welche wichtigen Fakten die Kasse womöglich nicht berücksichtigt hat. Also konkret: Warum würde beispielsweise eine Reha verhindern, dass man pflegebedürftig wird. Oder wieso ist ein spezieller Rollstuhl nötig statt eines Standardmodells. Am besten fasst die Ärztin oder der Arzt alle Argumente noch einmal in einer Stellungnahme zusammen. Beruft sich die Krankenkasse auf ein Gutachten des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK), sollten Betroffene dieses anfordern, bevor sie antworten. So lassen sich die Argumente des MDK besser entkräften. Neben dem behandelnden Arzt können auch Beratungsstellen beim Widerspruch helfen, etwa die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD), die Verbraucherzentralen oder Sozialverbände wie der VdK oder der Sozialverband Deutschland (SoVD).

Klage beim Sozialgericht

Nach dem Widerspruch prüft die Versicherung den Fall erneut. Wird er im Ausschuss endgültig abgelehnt, können Versicherte binnen eines Monats Klage beim Sozialgericht einreichen. Das kostet keine Gerichtsgebühren. Es ist aber sinnvoll, sich von einem Fachanwalt für Sozialrecht vertreten zu lassen. Dessen Honorar müssen Versicherte selbst zahlen, falls sie den Prozess verlieren und keine Rechtsschutzversicherung haben. In bestimmten Fällen gibt es aber eine Prozesskostenhilfe.

AdUnit urban-intext3

Vergleichbare Infos fehlen

Lässt sich der ganze Ärger von vornherein vermeiden, indem man eine besonders kundenfreundliche Kasse aussucht? Das ist schwierig. Denn es gibt keine vergleichbaren Informationen zur Servicequalität der Krankenkassen. Zwar sammelt das Bundesgesundheitsministerium jährlich von allen Kassen Daten zu abgelehnten Anträgen und Widersprüchen ein. Veröffentlicht werden diese aber nicht. Verbraucherschützer plädieren deshalb seit Jahren dafür, die Krankenversicherung gesetzlich zu mehr Transparenz zu verpflichten und die Informationen auf einem Portal für Verbraucher vergleichbar zu machen. Eine Parlamentsinitiative der Grünen dazu scheiterte jedoch vor zwei Jahren. Ein echter Wettbewerb um Qualität und Service in der gesetzlichen Krankenversicherung wird wohl erst aufkommen, wenn Verbraucher tatsächlich Bearbeitungsdauern, Ablehnungsquoten und den Umgang mit Widersprüchen zwischen den einzelnen Krankenkassen vergleichen können. zbr

AdUnit urban-intext4

Dieser Beitrag erscheint in Kooperation mit finanztip.de. Der Geld-Ratgeber für Verbraucher ist Teil der Finanztip-Stiftung.