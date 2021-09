Optimale Lösungen für jede Anforderung finden

Zeilfelder Büroeinrichtungen: Das selbst entwickelte, intelligente Zeilfelder Bürosystem und die ergänzenden Partnermarken ermöglichen eine optimale Arbeitsumgebung

Um leistungsfähig seiner Arbeit nachgehen zu können, benötigt es eine entsprechende Arbeitsumgebung. Ausschlaggebend hierfür ist ganzheitliche Harmonie zwischen Design und Funktion der Büromöbel. Seit 40 Jahren bietet Zeilfelder Büroeinrichtungen die optimale Lösung – nach praktischen, wirtschaftlichen und optischen Gesichtspunkten.

Los ging es bei dem Familienunternehmen, das Andreas Zeilfelder am 24. August 1981 gründete, mit der Herstellung von maßangepassten Möbeln. Hieraus hat sich mit der Zeit das Zeilfelder Systemmöbel entwickelt. Durch großzügige Stauräume und effizient konzipierte Arbeitsflächen ist nicht nur eine maximale Raumnutzung bei gleichzeitiger Optimierung der Arbeitsergonomie garantiert, sondern die Möbel passen sich durch ihr zeitloses Design perfekt in jeden Raum ein.

Als einziger Büromöbelhersteller in der Region bietet das Familienunternehmen in dem mit Julia Henglein und Til Zeilfelder bereits die zweite Generation tätig ist – dank eines großen Lagers eine schnelle Lieferfähigkeit. Über 150 Bürostühle hat das Unternehmen kontinuierlich auf Lager und liefert diese bundesweit aus. Und den Aufbau der Möbel – für Gewerbe- und Pri-vatkunden – übernimmt ein eigenes Montageteam mit Schreinern. Aber nicht nur die Zeilfelder Systemmöbel werden angeboten, sondern das Portfolio wurde im Laufe der Jahre mit weiteren Produkten von Partnermarken ergänzt: Von der Empfangstheke über Loungemöbel, Kreativräume bis zu Pflanzenwänden und mehr. Um einen Überblick über das Sortiment von Zeilfelder Büroeinrichtungen zu erhalten, gibt es das „Ideenbuch“, einen Katalog mit vielen Produktbildern, um einen Eindruck von den Möbeln zu gewinnen. Das Ideenbuch kann kostenfrei angefordert werden. Als Ergänzung zur Ausstellung, die sich auf einer Fläche von über 400 Quadratmetern in der Dudenstraße 52 in Mannheim verteilt, hat das Familienunternehmen Anfang 2020 einen eigenen Onlineshop ins Leben gerufen. Unter shop.zeilfelder.de sind viele nützliche Produkte – auch fürs Homeoffice – zu finden: darunter Bürostühle, Schreibtische und Zubehör.

Damit für jeden Kunden die passende Lösung gefunden werden kann, wird bei Zeilfelder Büroeinrichtungen auf gute Beratung in der Ausstellung großen Wert gelegt, dies beinhaltet auch die Ergonomieberatung. Die Beratung kann alternativ auch beim Kunden vor Ort stattfinden. In diesem Rahmen werden Konzepte für die Gestaltung der Büroräume – von einem Raum bis hin zu kompletten Gebäuden – erstellt. Zudem gibt es die Möglichkeit, Stühle zum Testen auszuleihen, denn nur der richtige Bürostuhl beugt Rückenschmerzen vor. Und auch zum Thema Homeoffice beraten die Experten gerne.

