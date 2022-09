Mit schlauen Tricks zum eigenständigen Lernen

(djd-p). Die Hausaufgaben und das Üben vor der nächsten Klassenarbeit gehören in vielen Familien zu den wohl leidigsten Themen zwischen Eltern und Kindern. Während der Grundschulzeit helfen Mama oder Papa noch oft beim Lernen zu Hause. Spätestens ab der weiterführenden Schule jedoch sollte das Kind es schaffen, seine Aufgaben alleine zu erledigen. Und genau das kann eingeübt werden, denn auch hier gilt: Die richtige Organisation ist die halbe Miete. Eine kostenlos erhältliche Broschüre fasst wertvolle Tipps dazu zusammen.

72 Seiten voller Tipps für Schulkinder

Wie das selbst organisierte Lernen am besten gelingt, erfahren Schülerinnen und Schüler in dem 72 Seiten starken Ratgeber "Supertipps: Endlich besser lernen!" vom Studienkreis, er steht zum Download unter https://www.studienkreis.de/infothek/gratis-broschueren/supertipps/ bereit. Der Ratgeber bietet zahlreiche Tipps und Tricks als Soforthilfe und zum Training zwischendurch, die in Zusammenarbeit mit Experten direkt aus der Praxis entwickelt wurden. Die Hinweise helfen dabei, sich selbst Lernziele zu setzen und eigene Strategien zu entwickeln, die nötige Motivation zum Pauken zu finden und aufrechtzuerhalten, sinnvolle Zeitpläne zu erstellen und geeignete Methoden zum erfolgversprechenden Lernen anzuwenden.

Motiviert bleiben

Das Ziel ist es, dass Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg zum Lernerfolg selbstständig werden, den Durchblick behalten und mit Spaß und Motivation bei der Sache bleiben. Denn dann können sie den Schulalltag und die Prüfungsvorbereitungen gut meistern. Die Tipps drehen sich konkret um die Themen:

Arbeitsorganisation

Lernstrategien

Methoden für effektives Lernen

Texte lesen und verstehen

mündliche Mitarbeit steigern

Konzentration

Klassenarbeiten

Lernen mit Computer und Internet

Ein Tipp aus der Broschüre gilt beispielsweise dem effektiven Vokabellernen in den Fremdsprachen: Neue Wörter lassen sich besser erinnern, wenn man sich nicht direkt einen ganzen großen Schwung auf einmal merken will, sondern die Vokabeln in kleine Portionen von etwa zehn bis 15 Stück aufteilt. Zwischen den einzelnen Wortpäckchen darf der Schüler oder die Schülerin ruhig eine Pause machen. Nach einigen Wiederholungen bleiben die Vokabeln umso besser im Gedächtnis. Motivierend ist es zu wissen, dass die Kinder durch effizientes Lernen mehr Freizeit haben werden, als wenn sie stundenlang vor schlecht strukturierten Hausaufgaben sitzen.