Kleine Gesten motivieren

Nürnberg. Es gibt viele Wege, um Danke zu sagen. Um seiner Wertschätzung im Berufsleben Ausdruck zu verleihen, braucht es oft nicht viel. Der Effekt auf Motivation und Leistung ist aber umso größer, heißt es im Magazin „Faktor A“ der Bundesagentur für Arbeit.

Ein Ansatzpunkt, um Wertschätzung im Team zu fördern, können regelmäßige Events sein. Frei nach dem Motto „man muss die Feste feiern, wie sie fallen“, sei dafür kein besonderer Anlass notwendig. Wichtig ist nur, dass das Thema nichts mit der Arbeit zu tun hat.

Interesse an den Mitarbeitenden

Ein kleines Geschenk zum Geburtstag zeigt auch im Job Wertschätzung.

Auch das Private darf ein Stück weit ins Berufsleben rücken. Wo Geburtstage etwa mit einer kleinen Aufmerksamkeit gefeiert werden, fühlen sich Teammitglieder wertgeschätzt. Daneben kann regelmäßiger Austausch viel bewirken. Was in kleineren Unternehmen oft problemlos möglich ist, kann es auch in größeren Firmen geben: Persönliche Gespräche zwischen Vorgesetzten und Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern.

Schon eine Nachfrage zum Arbeitsalltag zeige, dass Interesse an der Leistung der Mitarbeitenden besteht. Zum Klima der Wertschätzung gehört auch, dass die Führungskraft das Wohlbefinden der Angestellten im Blick hat. Etwa, indem sie Teammitgliedern anbietet, angesammelte Überstunden abzubauen.

Grundsätzlich geht es darum, Erfolg und Wachstum nicht als selbstverständlich anzusehen. Regelmäßiges Lob und anerkennende Worte seien wenig aufwendig, aber wesentlich motivierender als Kritik. tmn