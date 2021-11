Erbe ausschlagen vom Ausland aus

Köln/Berlin. Will eine Person, die im Ausland lebt, ihre Erbschaft in Deutschland ausschlagen, kann sie auch dort Notare aufsuchen. Das gilt jedenfalls, wenn diese im Wesentlichen die gleichen Aufgaben wie deutsche Notare wahrnehmen. So lautet ein Beschluss des Oberlandesgerichts Köln (Az.: 2 Wx 119/21), berichtet die Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins. In diesem Fall wollte eine Nichte, die in Brasilien lebt, ihr Erbe ausschlagen. Grundsätzlich bestehe dann die Wahl, ob man die Erklärung der Erbausschlagung nach brasilianischem oder deutschem Recht abgeben will. Um die deutschen Formvorschriften einzuhalten, kann man die Erbausschlagung zur Niederschrift des Nachlassgerichts oder in öffentlich beglaubigter Form abgeben. tmn

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1