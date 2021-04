Duisburg/Essen. Corona hat unser Kommunikationsverhalten auf den Kopf gestellt. Obwohl Videoanrufe unvermittelt funktionieren und mehrere Sinne ansprechen, sind sie nicht immer der beste Weg, in Kontakt zu bleiben, wie eine aktuelle Studie zeigt. „Wir haben herausgefunden, dass das Verschicken von Nachrichten über Messenger – das können Texte sein oder Videos – besser hilft, um in Kontakt zu bleiben, als Videokonferenzen“, sagt Studienleiterin Nicole Krämer, Professorin für Sozialpsychologie an der Uni Duisburg-Essen, der Deutschen Presse-Agentur. „So eine schnell verschickte Textnachricht kann eher dazu führen, dass man das Gefühl hat, „andere sind mir nahe“.

Aufwendigere Planung

Videoanrufe seien aufwendiger zu planen und daher seltener. Vor allem sei es gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen wichtig, „das Gefühl zu haben, „andere Leute sind da, die mit mir verbunden sind“, betont Krämer. Dafür reiche es, über den Tag verteilt etwas von den Menschen zu hören.

Außerdem zeige die Studie, dass Videocalls es den Menschen nicht unbedingt leichter machten, die strikten Corona-Auflagen einzuhalten, sagt Krämer: „Da sind alle Nachrichten, die über Messenger kommen, offensichtlich hilfreicher, um die Leute bei der Stange zu halten.“ Das könne zum Beispiel daran liegen, dass die Sehnsucht und das Gefühl, rausgehen zu wollen, stärker werden könnten, wenn man audiovisuelle Kanäle nutze. tmn