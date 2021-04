Berlin. Den Inhalt von Briefen erfahren, schon bevor das Schreiben im Briefkasten gelandet ist: Diesen Service bieten ab sofort die E-Mail-Anbieter web.de und GMX gemeinsam mit der Deutschen Post. „Digitale Kopie“ heißt die kostenlose Option, für die sich Nutzerinnen und Nutzer der beiden deutschen Mailprovider auf Wunsch registrieren können.

Strenger Datenschutz

Die digitale Kopie erweitert den Ende Juli 2020 gestarteten Dienst, der „Briefankündigung“ heißt. Dieser ermöglicht, ein Foto des Umschlags zu erwartender Briefe vorab per E-Mail zu erhalten. Seit dem Start der Briefankündigung hätten sich nach Angaben der Anbieter rund 1,2 Millionen Nutzer für den Service registriert. Nun erweitern web.de, GMX und Deutsche Post die Möglichkeiten. Auf Wunsch erhalten Nutzer vorab neben dem Foto des Briefumschlags nun auch eine PDF-Datei mit dem Briefinhalt und können so einsehen, worum es in dem Schreiben geht, das in der Regel am selben Tag in Papierform zugestellt wird.

Mit Blick auf Briefgeheimnis und Datenschutz gelten strenge Bedingungen. „Die digitale Kopie funktioniert ohne das Scannen und Öffnen von Briefen“, sagt Leslie Romeo, Produktverantwortlicher bei web.de und GMX. So sind zunächst vor allem Geschäftspostversender als Absender vorgesehen. Diese müssen die Zustellung per digitaler Kopie ebenso beauftragen wie Privatempfänger.

Rechtssicherheit bleibt analog

Zum Start sind nach Angaben der drei Anbieter 50 Großversender wie der Mobilfunkkonzern Vodafone Deutschland oder der Versandhändler Otto an Bord sowie 10 000 kleinere und mittlere Unternehmen. Hintergrund: Schon jetzt senden viele Firmen ihre Briefpost digital an Briefzentren der Deutschen Post, wo sie gedruckt und versandt wird. Die Datenübertragung und -verarbeitung erfülle den gleichen hohen Standard wie bei der Briefankündigung, hieß es. Als rechtssicher gilt weiterhin nur der postalisch zugestellte Brief.

Aktivieren können Nutzerinnen und Nutzer den Service in ihrem Mailpostfach. Wer bereits für die Briefankündigung registriert ist, muss lediglich die Bestimmungen zur Datenerhebung akzeptieren. Alle anderen müssen sich zunächst noch für die sogenannte Briefankündigung registrieren. Anschließend erhalten sie per Post einen Freischaltcode. zrb