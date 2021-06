Zielgerichteter Einsatz von Pflanzenschutzmitteln: Mannheimer Südzucker AG startet Versuchsprojekt

Mannheim. Die Mannheimer Südzucker AG hat ein Versuchsprojekt gestartet, um den Einsatz von Herbiziden und Insektiziden auf ein Minimum im Zuckerrübenanbau reduzieren zu können. „Unsere ersten Versuche sind vielversprechend und zeigen das Reduktionspotenzial von Pflanzenschutzmitteln bei punktgenauer Anwendung eindrucksvoll“, sagte Peter Risser, Leiter des Versuchsguts des Unternehmens in Kirschgartshausen, wo die ersten wissenschaftlich begleiteten Versuche bereits angelaufen sind.

Einzigartig sei die Neuentwicklung, die Südzucker zusammen mit zwei weiteren Unternehmen testet. Bei der sogenannten Spot-Spraying-Methode werden Herbizide mit minimalem Einsatz von Pflanzenschutzmitteln punktgenau auf beziehungsweise neben die Rübe appliziert. „Die Ergebnisse der Felduntersuchungen auf die Unkräuter müssen zeigen, ob die Wirkung mit der praxisüblichen Behandlung mithalten kann“, so Risser weiter.

Vor der Unkrautbekämpfung waren die Samen durch einen Feldroboter der dänischen Firma Farmdroid ausgesät worden. Der Roboter besitzt ein hochpräzises GPS-Saatsystem und merkt sich dabei die genaue Position der Pflanze. Auf der Grundlage dessen entwickelte das Landtechnikunternehmen Amazone das präzise Feldspritzsystem, das Südzucker nun testet.

„Der Zuckerrübenanbau steht durch die Limitierung von Pflanzenschutzmitteln und die Ausbreitung von Krankheiten und Schädlingen vor großen Herausforderungen“, sagt Stefan Kiefer, Leiter Pflanzenbauinnovation bei Amazone, das mit der Neuentwicklung dazu beitragen will, „den Anbau sowohl effektiver als auch umweltschonender zu machen.“ René Jørgensen, CEO von Farmdroid, sieht das ähnlich: „Wichtig war uns dabei vorallem, eine zukunftsfähige, das heißt CO 2 -neutrale, ökologisch und ökonomisch attraktive Alternative zu den herkömmlichen Landmaschinen zu erfinden.“ Das sei mit der Entwicklung des Feldroboters FD20, der in Kirschagartshausen zum Einsatz kommt, gelungen.

