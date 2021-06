Südzucker im ersten Quartal deutlich unter Vorjahr

Mannheim. Südzucker ist mit deutlich weniger Gewinn in das neue Geschäftsjahr 2021/2022 gestartet. Nach vorläufigen Zahlen reduzierte sich das operative Ergebnis im ersten Quartal auf rund 49 Millionen Euro nach 61 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, teilte der Mannheimer Konzern mit. Der Umsatz hingegen stieg leicht auf rund 1,75 Milliarden Euro.

Nach turbulenten Monaten durch die Corona-Krise erwartet Südzucker im laufenden Geschäftsjahr wieder Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis. Dabei soll sich das zuletzt noch Verluste schreibende Zuckergeschäft verbessern. Insgesamt rechnet Südzucker für 2021/22 (per Ende Februar) mit einem Konzernumsatz von 7 bis 7,2 Milliarden Euro nach 6,7 Milliarden im Vorjahr. Das operative Ergebnis soll von 236 Millionen auf 300 bis 400 Millionen Euro steigen. Südzucker bestätigte diese Prognose von Mitte Mai am Mittwoch. Der vollständige Bericht für das erste Quartal wird am 8. Juli veröffentlicht.

