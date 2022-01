Der Mannheimer Südzucker-Konzern rechnet in der laufenden Rübenernte und der Verarbeitung („Kampagne“) mit überdurchschnittlichen Erträgen – unter anderem auch in Deutschland. Die durchschnittliche Dauer der Kampagne werde mit 121 Tagen deutlich über dem Vorjahr liegen, erklärte das Unternehmen am Donnerstag zur Quartalsbilanz. Dieser Trend spiegelt sich auch in den Südzucker-Fabriken in der

...