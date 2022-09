CropEnergies beteiligt sich an niederländischem Start-up

Mannheim. Das Mannheimer Unternehmen CropEnergies beteiligt sich an dem niederländischen Start-up Syclus, das biobasierte Chemikalien herstellt. CropEnergies erwirbt 50 Prozent des Stammkapitals der Gesellschaft aus Maastricht. Das Investitionsvolumen belaufe sich auf 1,8 Millionen Euro, hieß es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Ziel ist demnach der Bau einer großtechnischen Anlage zur Herstellung von erneuerbarem Ethylen aus erneuerbarem Ethanol.

Ethylen ist eine Grundchemikalie, die in der Regel aus fossilem Öl und Gas hergestellt wird und in der chemischen Industrie, insbesondere für Kunststoffe und Polymere, die in Alltagsprodukten verwendet werden, weit verbreitet ist.

Die Anfangsinvestition soll nach Angaben von CropEnergies in die Entwicklung der künftigen Anlage im Industriepark Chemelot (Geleen/ Niederlande) fließen. Laufen alle weiteren Projektschritte nach Plan, könnte sie mit einer jährlichen Produktionskapazität von 100 000 Tonnen 2026 in Betrieb gehen. Dies würde eine Investition von 85 bis 100 Millionen Euro erfordern.

