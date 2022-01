Walldorf. Wechsel an der Spitze von SAP Deutschland: Alex Kläger (51, Bild), jetziger Geschäftsführer der Landesgesellschaft, wird ab 1. Februar die Region Mittel-und Osteuropa leiten. In seiner Rolle sei er verantwortlich für den Vertrieb, das operative Geschäft und die strategische Entwicklung der Region, teilte der Walldorfer Softwarekonzern am Dienstagmorgen mit. Kläger berichtet künftig an Vorstandsmitglied Scott Russell. Wer auf Kläger an der Spitze von SAP Deutschland folgt, soll zeitnah bekanntgegeben werden.

