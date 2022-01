Was Arbeitnehmervertreter zur Gehaltsrunde sagen

Nach Angaben von Cawa Younosi, Personalchef von SAP Deutschland, investiert der Softwarekonzern 2022 weltweit mehr in Mitarbeiter als jemals zuvor. Die gesamte Vergütung der Beschäftigten speist sich aus mehreren Töpfen: Grundgehalt, Boni, Aktienbeteiligungsprogramme sowie Prämien.

Bei der Vergütung richtet sich der Blick verstärkt auf Aktienbeteiligungen, je nach Programm kommt es in kürzeren Intervallen zur Auszahlung. Dieses Jahr gebe es ein Rekordbudget, erklärt Younosi. Über der Gehaltsrunde selbst steht ein Plus von rund drei Prozent (Vorjahr 1,2 Prozent). Arbeitnehmervertreter äußern sich dazu zurückhaltend. „Im Unterschied zu einer Tarifrunde muss die Gehaltsrunde bei SAP zwei Ziele erfüllen: Die Verschiebung des allgemeinen Vergütungsniveaus und die individuelle Entwicklung der einzelnen Mitarbeiter, die durch eine größere Erfahrung oder mehr Verantwortung begründet ist“, teilt Klaus Merx, Betriebsratsvorsitzender der SAP SE, mit. „Beides zusammen ist mit diesem eher bescheidenen Budget leider nicht zu erreichen. Die Verbesserung der aktienbasierten Komponenten kommt auch nur einem Teil der Belegschaft zugute.“ Die Beschäftigten hätten neben einer angemessenen Gehaltserhöhung auch einen Ausgleich für das vergangene Jahr erwartet, erklärt die IG Metall-Liste Pro Mitbestimmung. Das Ergebnis sei „sehr ernüchternd“, zumal es Spielraum für eine „kräftige Erhöhung“ gegeben habe.

„SAP investiert in Summe weltweit mehr in die Mitarbeiter, diese Aussage des Managements erscheint zwar richtig“, so Dieter Mazic, Betriebsratsvorsitzender von SAP Deutschland. Doch habe auch er den Eindruck gewonnen, Mitarbeiter in Deutschland hätten sich „signifikant mehr“ bei der Gehaltsrunde gewünscht. jung