Der Walldorfer Softwarekonzern SAP wird seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Angehörigen freiwillige Corona-Impfungen anbieten. Das kündigten Vorstandschef Christian Klein und Arbeitsdirektorin Sabine Bendiek in einer E-Mail an die Belegschaft an. Das Angebot gilt für die mehr als 100 000 SAP-Beschäftigten weltweit. Der Konzern werde sich dabei an die offizielle Impfreihenfolge

...