Walldorf. Der Walldorfer Softwarekonzern SAP spendet eine Million Euro an Flutopfer in Deutschland, in den Niederlanden und in Belgien. Eine Hälfte der Summe werde kurzfristig für Soforthilfe eingesetzt, die andere Hälfte mittelfristig für Wiederaufbaumaßnahmen, erklärte ein Sprecher dieser Redaktion. Zudem haben Beschäftigte die Möglichkeit, privat zu spenden. SAP verdoppelt die Spenden bis zu einer Höhe von 100.000 Euro.

Der Konzern hat einen lokalen Krisenstab gegründet, der in den vergangenen Tagen alle SAP-Mitarbeiter kontaktierte, die in einem Katastrophengebiet wohnen. Allen gehe es „weitestgehend gut“, hieß es.