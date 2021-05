SAP-Geschäfte: Familie Hopp äußert sich zu Vorwürfen

Walldorf. Offenbar, so schreibt es das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel", soll der Mäzen und SAP-Mitgründer Dietmar Hopp vor Jahren seine Macht in dem Walldorfer Softwarekonzern ausgenutzt haben, um eine Beteiligung seines Sohnes an einem schlecht laufenden IT-Unternehmen zu retten. Das zeigen Recherchen des "Spiegel" und des ARD-Magazins "Fakt" zur überteuerten Übernahme der Firma Crossgate durch SAP, von der vor allem Hopps Sohn Daniel profitiert haben soll.

Daniel Hopp hatte sich demnach über seine Beteiligungsgesellschaft DAH 2006 bei Crossgate mit 28 Prozent eingekauft. Crossgate war ein Münchner Spezialist, der Firmen, Kunden und Zulieferer digital vernetzte. Dietmar Hopp selbst war nicht an der DAH beteiligt, soll aber wohl mehrere Vorstandsmitglieder zu einer Übernahme des kränkelnden Unternehmens gedrängt haben.

Ein Sprecher der Familie Hopp äußerte sich sehr kritisch zu dieser Berichterstattung. „Es reicht, wenn man den Artikel kritisch liest und sich fragt: Wenn ich die Luft rauslasse, was bleibt übrig?“, sagte Michael Hoffmann, Family Officer der Familie Hopp, in einem Gespräch mit dieser Redaktion.

Hoffmann machte auch auf die Leistungen des SAP-Mitgründers aufmerksam. Und auch auf die vielen Spenden, die der Mäzen getätigt hat. Hopp habe große Teile seines Vermögens für gute Zwecke verschenkt. „Warum würde jemand so viel Geld verschenken, wenn er am anderen Ende versucht, die deutsche Compliance auf den Kopf zu stellen, um wesentlich weniger Geld auf die Seite zu bekommen?“ Zur Übernahme selbst äußerte sich Hoffmann nicht. Auch Hopp dürfe darüber keine Auskünfte geben. „Wir spielen nach den Regeln des Marktes, und die sind: Wenn es eine Vertraulichkeitsvereinbarung gibt, halten wir uns daran.“ Dass die Inhalte etwaiger E-Mails nach außen gedrungen sind, könne möglicherweise sogar strafrechtlich relevant sein, so Hoffmann.

Laut „Spiegel“ habe SAP 2007 mit Crossgate kooperiert. 2008 sei man sich wohl näher gekommen. "Der Dax-Konzern beteiligte sich an Crossgate, erst mit 5,4 Prozent, später erhöhte er auf 6,4 Prozent. Der damalige SAP-Chef Jim Hagemann Snabe saß zeitweise sogar in Crossgates Aufsichtsrat", heißt es in dem Nachrichtenmagazin.

Heftige Bedenken vom Vorstand

Doch die Geschäfte des IT-Spezialisten liefen schlecht, SAP habe sogar Überbrückungskredite gegeben. Mittlerweile hatte Hopp junior dann schon 35 Prozent der Aktienanteile an Crossgate. "Statt Crossgate mit eigenem Geld zu sanieren, gelang es dem Sprössling, die Firma wie eine heiße Kartoffel weiterzureichen: an SAP", schreibt der "Spiegel", der sich bei seiner Recherche auf den E-Mail-Verkehr mehrerer Vorstandsmitglieder beruft.

Im Februar 2011 soll der damalige SAP-Chef Snabe einige Kollegen, darunter den damaligen SAP-Finanzvorstand Werner Brandt und seinen Co-Konzernchef Bill McDermott, darüber informiert haben, dass "die Hopp-Familie" angefragt habe, ob der Konzern Crossgate kaufen wolle.

Laut "Spiegel" habe es im Vorstand heftige Bedenken gegeben.Trotzdem habe Snabe Druck gemacht. Er habe geschrieben, dass Hopp Crossgate schnellstmöglich loswerden wolle, eine Übernahme erst im zweiten Quartal sei zu spät und könne ihn auf die Palme treiben. Und auch Hopps Sohn Daniel habe gedrängt - obwohl dieser noch nie bei SAP beschäftigt gewesen war. Dietmar Hopp hatte zu dieser Zeit auch keine Funktion mehr in dem Unternehmen, war nur ein Aktionär.

Hoher Kaufpreis

Ein weiterer dubioser Punkt ist der Kaufpreis: Das Wirtschaftsprüfer EY habe Crossgate mit 96 Millionen Euro bewertet. SAP aber kaufte, nach mehreren Diskussionen, die restlichen Anteile des Unternehmens allerdings für 115 Millionen Euro.

SAP bezeichnet die Übernahme als gute und verantwortungsvolle Unternehmensführung - "im Interesse unserer Kunden, Mitarbeitenden and anderer Stakeholder", schreibt das Unternehmen auf Anfrage dieser Redaktion. "Voraussetzung für jeden Zukauf ist, dass die strategischen Gründe gegeben sind und jede Transaktion sorgfältig von sämtlichen zuständigen Fachexperten und Entscheidungsträgern geprüft und freigegeben wird. Das war auch bei der Crossgate-Akquisition der Fall."

Die Familie Hopp gab dem "Spiegel" keine Stellungnahme. Eine Antwort auf eine Anfrage dieser Redaktion steht noch aus.