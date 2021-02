  Mitarbeiter von SAP erhalten mehr Geld

„Uns geht es um Führung, Feedback und Wertschätzung. Wenn es keine Wertschätzung gibt, leidet die Arbeit.“ Der Mann, der das sagt, heißt Cawa Younosi. Er ist Personalchef von SAP Deutschland. Wörter wie Wertschätzung benutzt er häufig. Sein Credo: „Mitarbeiter kommen immer an erster Stelle.“

Mitten in der Corona-Krise – wo viele andere Unternehmen Boni kappen, Kurzarbeit anmelden oder gar Jobs streichen – erhalten Beschäftigte des Walldorfer Softwarekonzerns SAP mehr Geld. Für die Mehrheit in Deutschland bedeutet das höhere Boni für das Jahr 2020, der Bonusplan hat eine Ausschüttung von rund 103 Prozent.

Beteiligungsprogramm auf Aktien

Ein Beispiel: Angenommen, ein Mitarbeiter hat ein jährliches Gehalt von 100 000 Euro. Davon sind 70 000 Euro fix, 30 000 der variable Anteil. Diese 30 000 Euro werden mit 1,03 multipliziert, daraus ergibt sich eine höhere variable Vergütung von 30 900 Euro. Die Gesamtinvestition von SAP beträgt dabei geschätzt bis zu 300 Millionen Euro.

Zudem erhalten Kollegen auf bestimmten Karrierestufen eine fixe Gehaltserhöhung (global im Durchschnitt etwa plus 1,8 Prozent). Zusammen mit einem erhöhten Budget für Beförderungen macht das nochmals 300 Millionen Euro an Investitionen.

Schon Mitte 2020 hat der Walldorfer Softwarekonzern ein Aktien-Beteiligungsprogramm aufgesetzt – mit einem Volumen von 400 Millionen Euro über insgesamt vier Jahre. Kurz vor Weihnachten folgte ein weiteres Aktienbeteiligungsprogramm über 50 Millionen Euro, das als Anerkennung für besondere Leistungen während Corona verstanden werden sollte.

SAP fährt nach wie vor Milliardengewinne ein und schafft neue Jobs – die weltweite Belegschaft ist mittlerweile auf über 100 000 Mitarbeiter gewachsen. Trotzdem geht die Pandemie nicht spurlos an Europas größtem Softwarehersteller vorbei. Kunden halten ihr Geld zusammen und verschieben IT-Projekte auf später. Im vergangenen Geschäftsjahr musste das SAP-Management zwei Mal die Prognose senken und ein zuvor groß ausgerufenes Profitabilitätsversprechen zurücknehmen. 2021, so die Erwartung, fällt das Betriebsergebnis schlimmstenfalls um sechs Prozent schwächer aus – mindestens aber um ein Prozent.

Gravierende Folgen für die Belegschaft sind bisher ausgeblieben. Younosi sagt: „Soweit ich weiß, hat SAP als einziger Dax-Konzern während der Corona-Pandemie keine Kurzarbeit angemeldet.“

Produktives Homeoffice

Fast alle SAP-Beschäftigte arbeiten seit Monaten vom Homeoffice aus. Die aktuelle Regelung ist noch bis Ende Juni gültig, in der nächsten Woche sollen Mitarbeiter neu informiert werden. Auch im zweiten Quartal wird die Lage nochmals überprüft, ob eine „kontrollierte Rückkehr“ in die Büros möglich ist.

„Homeoffice ist kein Produktivitätskiller“, sagt Younosi. „Wir haben weltweit während Corona bisher 25 000 neue Kunden gewonnen. Trotzdem ist Homeoffice natürlich keine Dauerlösung. Sowohl die Mitarbeitenden als auch die Kunden vermissen und schätzen persönlichen Kontakt.“

Über die Gehaltsrunde ist die Belegschaft am Donnerstagabend vom Vorstand per E-Mail informiert worden. „Ihr steht im Zentrum unseres Handelns“, heißt es in dem Schreiben. „Indem wir in euch investieren, investieren wir in die Zukunft der SAP.“ Es verstehe sich von selbst, „dass wir unsere Wertschätzung nicht allein mit Worten ausdrücken möchten“.