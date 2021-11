Wechsel an der Betriebsratsspitze des Schweizer Pharmakonzerns Roche in Mannheim: Zum 1. November hat die bisherige Vorsitzende Brigitte Bauhoff (Bild oben) das Amt vorzeitig an Jeanette Moser (Bild unten) übergeben. Sie wolle damit einen „guten Übergang“ ermöglichen und der Belegschaft das Signal geben, „dass man gut aufgestellt in die neue Amtsperiode gehen wird“. Bis zur Wahl eines neuen

...