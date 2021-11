Roche-Betriebsrat: Brigitte Bauhoff übergibt Vorsitz an Jeanette Moser

Mannheim. Wechsel an der Betriebsratsspitze des Schweizer Pharmakonzerns Roche in Mannheim: Zum 1. November hat die bisherige Vorsitzende Brigitte Bauhoff das Amt vorzeitig an Jeanette Moser übergeben. Sie wolle damit einen „guten Übergang“ ermöglichen und der Belegschaft das Signal geben, „dass man gut aufgestellt in die neue Amtsperiode gehen wird“. Bis zur Wahl eines neuen Betriebsrats im März 2022 wird Bauhoff, die den Vorsitz fast zehn Jahre innehatte, der Arbeitnehmervertretung als stellvertretende Vorsitzende angehören. Bei der Neuwahl wird sie nicht mehr kandidieren.

Moser arbeitet seit fast 30 Jahren bei Roche und ist seit 2018 Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats Mannheim und Penzberg. Wie für Bauhoff steht für sie „die Sicherung der Arbeitsplätze an unserem Standort an oberster Stelle“. Mit 35 Betriebsratskollegen wird sie die Interessen von rund 8000 Mitarbeitern bei Roche vertreten. (cs)

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren