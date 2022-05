Führungen über das Mannheimer Roche-Gelände

Mannheim. Der Schweizer Pharmakonzern Roche lädt die Mannheimer Bevölkerung zu vier Besuchertagen mit Führungen auf das Werksgelände auf dem Waldhof ein. Anlass ist das 125-jährige Bestehen des Unternehmens, das in diesem Jahr gefeiert wird. Auf die Gäste wartet eine spezielle Tour mit spannenden Details zur Geschichte und Entwicklung des Unternehmens und des Standorts – dem drittgrößten des Konzerns. Die Zeitreise führt zu Fuß über das Werksgelände.

Die Führungen finden statt am Dienstag, 24. Mai, am Donnerstag, 2. Juni, sowie an den Dienstagen, 5. und 12. Juli, jeweils von 16 bis 17.30 Uhr. Mitzubringen sind der Personalausweis, bequemes Schuhwerk sowie ein Nachweis über den Impf- oder Genesenenstatus, da die Veranstaltung unter 3G-Bedingungen stattfindet. Roche weist außerdem darauf hin, dass die aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln gelten. Anmeldung über nicole.doelker@roche.com

Bereits am kommenden Samstag feiert Roche das Jubiläum auf dem Mannheimer Campus mit den Beschäftigen und ihren Angehörigen. Dafür haben sich nach Unternehmensangaben bereits rund 15 000 Menschen angemeldet.