Zwischen Mannheim und Reilingen soll künftig Erdwärme gewonnen werden: MVV und EnBW wollen dort eine Geothermie-Anlage bauen. Manche sehen das als Chance - andere haben Angst vor Erdbeben. Zu Recht?

Positiv-Beispiele

München

Die bayrische Landeshauptstadt verfügt mit dem Molassebecken über besonders günstige Voraussetzungen und gilt als deutsches Vorzeigeobjekt in Sachen Geothermie. Bereits 2004 ging dort die erste Anlage in Betrieb. Ende des Jahres soll Nummer sechs hinzukommen: Nach Angaben der Stadtwerke München (SWM) handelt es sich um die größte Geothermieanlage Deutschlands, die 80 000 Menschen mit Fernwärme versorgen wird. Schäden durch die Geothermie-Nutzung hat es nach Angaben der SWM bislang keine gegeben.

Weinheim

Auch in der Rhein-Neckar-Region gibt es ein erfolgreiches Tiefe-Geothermie-Projekt: Das Weinheimer Freizeitbad Miramar nutzt bereits seit 2005 die Wärmequelle aus 1150 Metern Tiefe zum Heizen. Zudem können sich die Gäste am 65 Grad heißen Solewasser aus der Erde erfreuen.

Insheim

In der Südpfalz wird seit 2012 ebenfalls Geothermie genutzt. Die Pfalzwerke betreiben dort ein Kraftwerk, das Strom für rechnerisch rund 8000 Haushalte erzeugt. Mit der Restwärme könnten laut Betreiber theoretisch zudem 600 bis 800 Haushalte mit Wärme versorgt werden. Obwohl es auch in Insheim zeitweise zu Erschütterungen gekommen ist, gilt die Anlage bei Landau unter Experten als positives Beispiel.

Riehen

Wie nahe Erfolg und Misserfolg beieinanderliegen können, sieht man auch in der Schweiz: Was in Basel schief ging, hat im unweit gelegenen Riehen geklappt. Dort wird den Betreibern zufolge seit 1994 Erdwärme gewonnen – und nach Angaben von Experten teilweise sogar ins benachbarte Deutschland exportiert.

Negativ-Beispiele

Staufen

Sicherlich der bekannteste Fall, obwohl es sich in der Kommune bei Freiburg um oberflächennahe Geothermie gehandelt hat. Denn um das Rathaus mit Erdwärme zu versorgen, wurde 2007 „nur“ bis zu 140 Meter tief gebohrt. Doch die Bohrung missglückte, Wasser drang in eine Erdschicht, die sich in Gips verwandelte und aufquoll. Die Folge: Der Boden hob sich laut Bürgermeister um bis zu 62 Zentimeter, etwa 270 Gebäude wurden beschädigt.

Landau

2007 entstand hier das erste Geothermie-Kraftwerk in Rheinland-Pfalz. Seither gab es dort nach Angaben des Landesamts für Geologie und Bergbau 58 Erdbeben, die im Zusammenhang mit der Anlage standen. Das größte hatte eine Stärke von 2,7. Bei zwölf Gebäudeschäden konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sie dadurch entstanden sind. Zudem hob sich 2014 der Boden in der Umgebung um mehrere Zentimeter: Experten vermuteten als Grund eine undichte Verrohrung.

Vendenheim

Zuletzt für Aufsehen gesorgt hatten im November und Dezember Erdbeben rund um Straßburg. Eines davon hatte eine Stärke von 3,59. Ausgelöst worden sind sie mutmaßlich durch ein Geothermie-Projekt in Vendenheim, das daraufhin gestoppt wurde.

Basel

Auch in der Schweiz hat man negative Erfahrungen mit der Erdwärme gesammelt. 2006 bebte rund um Basel die Erde mit einer Stärke von 3,4. Als Ursache gilt ein Geothermie-Projekt, bei dem das Gestein in der Tiefe mittels Wasserdruck durchlässig gemacht werden sollte. Das Vorhaben wurde daraufhin eingestellt. mig