Wechsel bei der MVV

Mannheim. Die MVV Energie AG bekommt einen neuen Leiter Kommunikation und Marke: Nach 20 Jahren an der Spitze des Teams geht Roland Kress (Bild oben) in den Ruhestand. Kress war vom damaligen MVV-Vorstandsvorsitzenden Roland Hartung geholt worden – nachdem die MVV als erster kommunaler Energieversorger an die Börse ging. Hartung wollte daher an der Spitze seiner Kommunikationsabteilung jemanden, der über bundesweite Pressekontakte verfügt, aber zugleich Stadt und Region weiter fest im Blick hat. Dieser schwierige Spagat ist Kress stets sehr gut gelungen. Er war auch für interne Kommunikation und Sponsoring zuständig.

Der aus dem Kraichgau stammende studierte Sozialwissenschaftler und Sozialdemokrat hatte zuvor unter anderem im Europäischen Parlament und für den SPD-Landesverband Baden-Württemberg gearbeitet. Während der CDU/SPD-Koalition in der Stuttgarter Landesregierung 1992-96 war er Pressesprecher des nur damals bestehenden Ministeriums für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst. Danach ging Kress zum Landesmuseum für Technik und Arbeit in Mannheim (heute Technoseum), wo er als Ausstellungsleiter die umstrittenen, aber einen Besucheransturm auslösenden „Körperwelten“ sowie den „Zeitzug“, eine rollende Wanderausstellung durch 100 Städte zum Jubiläum „150 Jahre Revolution 1848“, verantwortete.

Sein Nachfolger bei der MVV wird zum 1. Juli Sebastian Ackermann (Bild unten). Er leitete zuletzt den Bereich Kommunikation und Marketing bei der Westenergie AG in Essen. Zuvor hatte er innerhalb des RWE-Konzerns Führungspositionen in den Bereichen Kommunikation, Sponsoring und Marketing inne. pwr/mig (Bilder: MVV)