MVV-Tochter präsentiert Neuheit

Mannheim/Randowtal. Die MVV-Tochtergesellschaft Juwi geht bei der Energiewende einen weiteren Schritt: Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, errichtet es in Brandenburg die bundesweit erste Windkraftanlage, die mit einem Batteriespeicher verknüpft wird. „Damit können wir den Strom konstanter als bisher und vor allem auch in windarmen Zeiten in das Stromnetz einspeisen“, erläutert Juwi-Projektleiter Frank Elbers in der Mitteilung.

Windkraftanlagen haben generell mit zwei Herausforderungen zu kämpfen: In windarmen Zeiten produzieren sie kaum Strom. In Spitzenzeiten kann es andererseits aber auch geschehen, dass sie mehr Strom erzeugen, als das Netz verkraften kann, so dass sie abgeschaltet werden müssen. An diesen Punkten setzt das Juwi-Projekt an und präsentiert eine Lösung, die bei der ersten bundesweiten Innovationsausschreibung der Bundesnetzagentur im vergangenen Jahr einen Zuschlag erhalten hatte.

„Novum auf deutschem Markt“

Der Windpark Schmölln I wird nun durch einen zweiten Teil ergänzt. © Juwi

Die zwei Windräder mit einer Nennleistung von je 3,6 Megawatt werden ab Mitte November rund 100 Kilometer nordöstlich von Berlin in der uckermärkischen Gemeinde Randowtal errichtet. Anfang nächsten Jahres sollen sie betriebsbereit sein. Ergänzt werden die Anlagen durch einen Lithium-Ionen-Speicher mit einer Kapazität von knapp drei Megawattstunden. „Das ist ein Novum auf dem deutschen Markt“, sagt Juwi-Sprecher Felix Wächter.

Das Projekt samt der langfristigen Stromabnahmeverträge übernimmt nun die Hamburger CEE-Group. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Diese Vermögensverwaltungsgesellschaft ist auf erneuerbare Energien spezialisiert und investiert in Erzeugungsprojekte im Wind- und Solarbereich. mig

