MVV senkt Preise für Fernwärme

Mannheim/Rhein-Neckar. Gute Nachricht für Fernwärmekundinnen und -kunden in Mannheim und Umgebung: Das Energieunternehmen MVV senkt zum 1. Juli seine Fernwärmepreise. Angaben des Unternehmens zufolge würde der Preis bei einem durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt in einem mit Fernwärme beheizten Mehrfamilienhaus um rund 3,5 Prozent nach unten gehen. Auf der Grundlage der geltenden Fernwärme-Preisänderungsklausel ergebe sich für den Verbrauchspreis eine Senkung um 6,1 Prozent oder netto 0,31 Cent auf 4,78 Cent pro Kilowattstunde, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings kommt es zu einer Erhöhung bei den Jahresservice- und Verrechnungspreisen – um 1,5 Prozent. Die Fernwärmepreise werden immer zur Jahresmitte entsprechend überprüft.

AdUnit urban-intext1

Gaspreise Anfang 2021 gestiegen

Die Fernwärme wird aktuell überwiegend durch das Grosskraftwerk Mannheim erzeugt. Aufgrund des Kohleausstiegs muss es jedoch spätestens 2034 den Betrieb einstellen, weshalb die MVV zurzeit Geothermie-Anlagen plant.

Zu Beginn des Jahres hatte der Grundversorger die Gaspreise erhöht. Und während andere Energieunternehmen die Strompreise herunterschraubten, hielt die MVV diese konstant. Eine Preissteigerung um rund 0,23 Cent (brutto) pro Kilowattstunde und damit um 2,6 Prozent hatte es beim Erdgas gegeben. Hier habe die Einführung der neuen CO2-Kosten zu Buche geschlagen, die als Teil des Klimaschutzpakets beschlossen wurden, hieß es. jor