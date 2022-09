MVV-Chef Müller übernimmt wieder das Ruder

Mannheim. Die gute Nachricht hat im Hochhaus der MVV Energie am Mannheimer Luisenring am Freitag sicherlich schnell die Runde gemacht und für viel Erleichterung gesorgt: Mehr als ein halbes Jahr, nachdem er aufgrund einer klinischen Behandlung seine Aufgaben ruhen lassen musste, steht Vorstandsvorsitzender Georg Müller dem Unternehmen bald wieder voll und ganz zur Verfügung. Entsprechende Informationen dieser Redaktion bestätigte am Freitag ein Sprecher der MVV auf Anfrage.

Offiziell kehrt Müller zum 1. Oktober an die Spitze des Versorgers zurück. Aufgrund der kalendarischen Situation wird sein erster Arbeitstag nach der Genesung am Dienstag, 4. Oktober, sein.

Diese Neuigkeit dürfte nicht nur die Mitarbeiter erfreuen. Auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der MVV ist, die zu 50,1 Prozent der Stadt gehört, betonte: „Der Aufsichtsrat und ich persönlich freuen uns sehr über die gelungene Genesung und die Rückkehr von Herrn Müller.“ Zudem würdigte er alle, die während dessen Abwesenheit zusätzliche Verantwortung übernommen hatten.

Müller selbst wollte sich nicht persönlich zu seiner Rückkehr äußern. Mit Blick auf seine Privatsphäre kommunizierte das Unternehmen auch keine Hintergründe zu seiner Genesung.

Strom und Gas werden teurer

Fest steht jedoch, dass der Vorstand der MVV damit wieder die gleiche Aufstellung einnimmt wie vor Müllers Erkrankung: Neben dem 1963 in Westfalen geborenen Juristen gehört diesem Technik-Chef Hansjörg Roll an, der Müller während seiner Abwesenheit vertreten hatte. Zudem verantwortet Verena Amann den Bereich Personal, Ralf Klöpfer den Vertrieb. Daniela Kirchner, die zwischenzeitlich zum stellvertretenden Mitglied des Vorstands bestellt worden war, scheidet wie geplant zum 30. September wieder aus dem obersten Führungsgremium aus und führt ihre Arbeit als Leiterin der Abteilungen Rechnungswesen und Steuern fort.

Der MVV-Chef übernimmt das Ruder wieder in außergewöhnlich bewegten Zeiten: Die Turbulenzen an den Energiemärkten, die durch den Wiederaufschwung der internationalen Wirtschaft nach der Corona-Krise ausgelöst und durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine erheblich verschärft worden sind, stellen auch den Mannheimer Versorger vor große Herausforderungen. Da dürfte es helfen, dass Müller nicht nur als begnadeter Kommunikator gilt, sondern auch über ein exzellentes politisches Netzwerk verfügt.

Dass die Strom- und Gaspreise aufgrund der erheblich gestiegenen Beschaffungskosten im nächsten Jahr auch bei der MVV deutlich erhöht werden, ist bereits angekündigt. Doch zu welchen weiteren Problemen die zu Beginn der Heizsaison extrem angespannte Lage vor allem auf dem Gasmarkt womöglich noch führen wird, vermag derzeit kaum jemand vorherzusehen.

Seinen ersten großen öffentlichen Auftritt wird der Vorstandsvorsitzende aller Voraussicht nach am Mittwoch, 14. Dezember, haben: Dann präsentiert das Mannheimer Energieunternehmen seine Bilanz des am 30. September beendeten Geschäftsjahres. Erwartet wird ein neues Rekordergebnis.