MVV-Chef appelliert an die Politik

Mannheim. Der Vorstandsvorsitzende der Mannheimer MVV Energie, Georg Müller, fordert von der Politik erheblich größere Anstrengungen beim Klimaschutz. „Die Energiewende braucht jetzt mehr Tempo und mehr Mut“, unterstrich Müller in einer Mitteilung vom Freitag. Die Energiewirtschaft sei beim Klimaschutz in besonderer Weise gefragt, unter anderem beim Ausbau erneuerbarer Energien, bei der Wärmewende oder der Elektromobilität. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für den Einsatz klimafreundlicher Technologien weiter konkretisieren und „die Bremsen großflächig lösen“, appellierte Müller.

MVV-Chef Georg Müller strebt langfristig eine negative CO-Bilanz an. © blüthner

Möglichst viele „Grüne Optionen“

Als Beispiele nannte ein MVV-Sprecher kürzere Genehmigungsverfahren für den Bau von Windkraftanlagen, ein Anreizsystem für Privatkunden zur Errichtung von Photovoltaik- und Solaranlagen sowie einen neuen staatlichen Förderrahmen für Fernwärme. Die MVV selbst will nach den Worten von Müller so viele „Grüne Optionen“ und Zukunftstechnologien nutzen wie möglich. „Als innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen wollen wir komplett klimaneutral werden, am längeren Ende sogar CO2-negativ“, kündigte der MVV-Chef an.

Der Mannheimer Versorger legte am Donnerstag seine Zwischenbilanz für das dritte Quartal vor. Wie nach der Veröffentlichung vorläufiger Zahlen bereits bekannt, verbesserten sich Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2020/21 deutlich. Der Umsatz lag mit 3,1 Milliarden Euro um 14 Prozent über dem Vorjahreszeitraum, das operative Ergebnis stieg um 27 Prozent auf 265 Millionen Euro. Als Gründe für den guten Verlauf führte das Unternehmen unter anderem die im Vergleich zu den Vorjahren kühlere Witterung im April und Mai an, die den Wärmeabsatz steigen ließ. Auch das Ende 2019 in Betrieb genommene Gasheizkraftwerk in Kiel lieferte positive Ergebnisbeiträge. fas