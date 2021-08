Mannheimer MVV hebt nach starkem dritten Quartal die Prognose an

Mannheim. Nach einem starken dritten Quartal hat die Mannheimer MVV Energie erneut die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 angehoben. Das Unternehmen erwartet nun einen Umsatz von etwa 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahresniveau von 3,5 Milliarden Euro. Beim operativen Ergebnis (Adjusted Ebit) wird sogar mit einem Anstieg von 20 bis 25 Prozent gerechnet (Vorjahr: 233 Millionen Euro). Bereits bei Vorlage der Halbjahreszahlen im Mai hatte die MVV nach einem guten Geschäftsverlauf den Ausblick angehoben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie das Unternehmen am Dienstag auf Grundlage vorläufiger Zahlen mitteilte, stiegen Umsatz und Ergebnis in den ersten neun Monaten deutlich. Der Umsatz legte um 14 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro zu, das operative Ergebnis erhöhte sich um 27 Prozent auf 265 Millionen Euro.

Als Grund für die positive Entwicklung führte die MVV an, dass die Corona-Pandemie ihre Geschäfte weniger stark als im Vorjahr belastet habe. Zudem hätten sich Witterungseffekte positiv ausgewirkt: In den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres waren die Temperaturen kühler als sonst, vor allem im April und Mai. Dadurch sei der Gas- und Fernwärmeabsatz gestiegen. In aller Regel erzielt die MVV den Großteil von Umsatz und Ergebnis in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres, das vom 1. Oktober bis zum 30. September läuft - entsprechend der Heizperiode im Herbst und Winter.

Neben dem Witterungseffekt haben sich nach MVV-Angaben auch Investitionen in Form höherer Umsätze und Ergebnisbeiträge ausgezahlt, etwas das Ende 2019 in Betrieb genommene Gasheizkraftwerk in Kiel. Auch die Projektentwicklung bei erneuerbaren Energien und Lösungen für Rechenzentren hätten sich positiv entwickelt. „Trotz der Corona-Pandemie zeichnet sich ab, dass 2021 für unser Unternehmen ein starkes Jahr wird“, kommentierte MVV-Vorstandschef Georg Müller das Zwischenergebnis. Die verbesserte Prognose steht nach Unternehmensangaben unter dem Vorbehalt, dass es bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie nicht zu Rückschlägen kommt. Die vollständige Quartalsbilanz legt die MVV am 13. August vor.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der relativ kühle Winter und das Wiederanlaufen der Wirtschaft nach dem Corona-Einbruch haben auch den Energieverbrauch in Deutschland im ersten Halbjahr 2021 insgesamt steigen lassen. Nach Berechnungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) legte der Verbrauch gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 4,3 Prozent zu. Die temperaturbereinigten Verbrauchswerte lägen aber um mehr als sieben Prozent unter dem Wert der ersten sechs Monate des Jahres 2019.

Weil mehr Strom mit Braun- und Steinkohle produziert wurde als im Vorjahreszeitraum erhöhten sich die Kohlendioxidemissionen um 6,2 Prozent. Der Verbrauch von Braunkohle stieg in den ersten sechs Monaten dieses laufenden Jahres um rund ein Drittel, der von Steinkohle um fast 23 Prozent. Der Anstieg der fossilen Brennstoffe bei der Stromerzeugung ist den Angaben zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass weniger Windstrom erzeugt wurde. Verglichen mit dem ersten Halbjahr 2019 ist der Verbrauch an Braunkohle aber um zwölf Prozent gesunken.

Im gesamten deutschen Energiemix übernahm Erdgas mit einem Anteil von 30,6 Prozent erstmals die Führungsposition, das Mineralöl fiel mit 28,6 Prozent auf Platz zwei. Die erneuerbaren Energien belegen mit einem Anteil von 16,8 Prozent Platz drei. Die Anteile der Braun- und Steinkohle am Gesamtverbrauch erhöhten sich leicht auf zusammen 16,6 Prozent. fas/dpa