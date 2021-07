Dampf aus Kakaoschalen bei der MVV

Mannheim. Mit der Verbrennung von Kakaoschalen Dampf für die Produktion erzeugen: Das will die Olam Food Ingredients (OFI), eine Sparte der früheren Schokinag, künftig in Mannheim. Dazu baut ihr eine Tochtergesellschaft der MVV Energie eine neue Anlage zur Prozessdampfversorgung. Das teilten die Unternehmen am Mittwoch mit. Zur Höhe der Investitionssumme wurden keine Angaben gemacht.

Seit fast 20 Jahren betreibt die MVV bereits die Dampfversorgung der Produktionsanlagen. Nun soll bis Ende des nächsten Jahres eine neue Kesselanlage gebaut werden. Der Clou dabei: Statt mit Gas werden die Kessel künftig durch das Verbrennen von Kakaoschalen befeuert. Diese sind reichlich vorhanden, schließlich ist OFI eigenen Angaben zufolge einer der weltweit führenden Anbieter von Kakaobohnen und -produkten wie etwa Kakaopulver.

Etwa 90 Prozent des benötigten Dampfes könnten so künftig erzeugt werden, erklärten die Unternehmen. Dadurch könne OFI seinen CO2-Ausstoß jährlich um mehr als 8000 Tonnen reduzieren. Zudem reduziere sich der Lkw-Verkehr. mig