Frankfurt. Am Donnerstag stellt Daimler seine Elektro-Luxus-Klasse EQS vor. So etwas habe die Welt noch nicht gesehen, sagt Daimler-Chef Ola Källenius. Wie es um deutsche Hersteller in Sachen E-Mobilität steht, erklärt Branchenexperte und Auto-Analyst Jürgen Pieper.

AdUnit urban-intext1

Herr Pieper, hat die deutsche Automobilindustrie die Krise überstanden?

Jürgen Pieper: Die Krise ist überstanden, ja. Vor allem China und auch Nordamerika ziehen kräftig nach vorn. Zu geringe Halbleiterverfügbarkeit und steigende Rohstoffkosten bereiten allerdings mittelgroße Sorgen.

Sind VW mit Porsche und Audi, Daimler und BMW in Sachen E-Mobilität auf dem richtigen Weg?

AdUnit urban-intext2

Pieper: Der Kurs Richtung E-Mobilität wird von den deutschen Herstellern jetzt konsequenter als noch vor einem Jahr verfolgt. Besonders VW mit dem geplanten Aufbau von Batteriefabriken und Ladenetzen zeichnet sich hier aus.

Tesla liegt aber noch vorn, etwa bei den Zulassungszahlen.

AdUnit urban-intext3

Pieper: Tesla ist immer noch der Taktgeber beim Thema E-Mobilität. Sie haben sich von Anfang an zu 100 Prozent mit dem Thema identifiziert, und das zahlt sich aus. Tesla wird noch ein bis zwei Jahre vornewegfahren.

AdUnit urban-intext4

Holen die deutschen Premiummarken auf? Überholen Sie Tesla womöglich?

Pieper: VW hat die Chance, 2022 oder 2023 Marktführer bei der E-Mobilität zu werden. Ich gehe davon aus, dass sie das schaffen. Um Technologieführer zu werden, auch bei Batterien und Steuersoftware, dauert es allerdings noch ein paar Jahre länger.

Anerkannter Branchenkenner Jürgen Pieper (65) ist studierter Physiker und Diplom-Betriebswirt .

. Er arbeitet seit 1999 als Analyst für das Bankhaus Metzler , mehrere Jahre als Leiter des gesamten Analyseteams.

, mehrere Jahre als Leiter des gesamten Analyseteams. Seit 2017 konzentriert sich Jürgen Pieper voll auf die Autobranche und gilt auch international als einer der besten Kenner der hiesigen Automobilbranche.

Was ist mit anderen E-Auto-Konkurrenten? Aus den USA, vor allem aber aus China?

Pieper: Die US-Hersteller, abgesehen von Tesla, sehe ich nicht als ganz starke Wettbewerber. Technologisch werden sie eher eine „Me-too“-Rolle einnehmen. Die Chinesen dürften in den unteren Preisklassen stark werden.

Schielen die deutschen Premium-Hersteller gerade mit ihren Top-E-Modellen auf das Reich der Mitte?

Pieper: Beim EQS ist China sicher Zielmarkt Nummer eins. Ein Markt wie etwa Russland wird sicher zukünftig auch wichtig.

Hat Daimler-Chef Ola Källenius recht mit seiner Aussage zum EQS, dass die Welt so etwas noch nicht gesehen hat?

Pieper: Der EQS kann eine ähnliche Rolle spielen wie die S-Klasse bei den traditionellen Autos, spätestens mit der zweiten Generation. Mercedes wird sicher alles hineinpacken, was die Ingenieure in der Lage sind zu leisten. Es ist zu vermuten, dass der EQS bei den klassischen Kriterien Qualitätsanmutung, technischer Standard bei Aggregaten wie Fahrwerk oder Bremsen exzellent ist. Bei Themen wie systematisierte Software oder Kommunikation dürfte er noch nicht an Tesla heranreichen. Und die 770 km Reichweite dürfte auch eher Illusion sein.

Daimlers EQS rollt wohl ab Sommer angeblich mit dieser Reichweite und Schnell-Lade-Option auf die Straße. Aber müssen es 500 PS sein?

Pieper: Was das Thema Motorisierung betrifft, hat ein neues Denken tatsächlich noch nicht eingesetzt. Hier hat sich gerade Mercedes noch nicht vom Schneller, Weiter, Stärker gelöst, siehe auch die Aktivitäten in der Formel 1 und die Betonung der G-Klasse. Das schränkt auch die Glaubwürdigkeit hinsichtlich Nachhaltigkeitsthemen ein.

Oder lässt sich nur mit Luxus-E-Modellen Geld verdienen?

Pieper: Es dürfte nach wir vor die Regel gelten: „Mit größeren Autos verdient man mehr Geld“. Primär die einkommensstarken Kundenkreise zu bedienen, dürfte für die deutschen Hersteller immer noch der erfolgversprechendste Weg sein.

Kann bei Preisen von mehr als 100 000 Euro der Durchbruch zur E-Mobilität gelingen?

Pieper: Mit „Flagship“ Produkten zu beginnen, halte ich für richtig. Tesla hat es mit seinem „S“ nicht anders gemacht. So kann ich am ehesten die Leistungsfähigkeit von E-Modellen demonstrieren – und Begehrlichkeiten wecken. VW und Opel machen es anders, vor allem gilt das für Opel, die einfach auf eine ganz andere Kundschaft zielen. Bei VW sind auf Konzernebene auch Audi und vor allem Porsche mit E-Topmodellen vorgeprescht.

Als Hemmnis hierzulande gilt die Lade-Infrastruktur. Herrscht da immer noch Mangel?

Pieper: Die Ladeinfrastruktur ist noch ein großes Problem und hinkt der Entwicklung hinterher. Aber viele werden jetzt dort investieren, auch VW selbst in großem Stil. In den kommenden zwei bis drei Jahren werden wir eine starke Verbesserung der Infrastruktur erleben.