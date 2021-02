  Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz Lkw hat neuen Leiter

Stuttgart/Wörth. Stuttgart/Wörth. Sven Gräble verantwortet ab sofort das weltweite Produktionsnetzwerk von Lastwagen der Marke Mercedes-Benz. Dazu gehören neben dem Pfälzer Montagewerk in Wörth auch Standorte in der Türkei, Frankreich und Brasilien. Das Mannheimer Lkw-Motorenwerk fällt nicht darunter; das liegt an der internen Organisation von Daimler. Gräble folgt auf Gerald Jank, der in Ruhestand geht.

Die Abläufe sehen künftig so aus: Der Standortleiter in Wörth, Matthias Jurytko, berichtet an Gräble. Der wiederum berichtet an Karin Rådström, die an diesem Montag ihren Arbeitstag im Vorstand der Daimler Truck AG hat.

Gräble ist seit 2001 bei Daimler, arbeitete bisher hauptsächlich in Asien. In dem globalen Produktionsnetzwerk, das der Mittvierziger nun verantwortet, arbeiten insgesamt 21 000 Beschäftigte. Zusammengenommen können an diesen Standorten nach Konzernangaben jährlich bis zu 237 000 Lastwagen vom Band laufen, von wo aus sie an Kunden in der ganzen Welt geliefert werden.

