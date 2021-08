Mannheim spezialisiert sich auf Batterie-Technologien

Alternative Antriebe verändern nicht nur den Verkehr auf der Straße, sie verändern auch Arbeitsweisen in der Produktion grundlegend. Wie sollen sich die Lkw-Standorte von Daimler Truck künftig also aufstellen? Darüber haben sich Management und Arbeitnehmervertreter in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht – und vor Kurzem die Ergebnisse präsentiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Daimler will zwischen Mannheim, Gaggenau und Kassel einen Produktions- und Technologieverbund für Antriebskomponenten und Batteriesysteme aufbauen. Hinzu kommen Innovationslaboratorien („InnoLabs“). Die Standorte – in die auch kräftig investiert werden soll – konzentrieren sich nicht mehr nur auf herkömmliche Verbrenner.

In Mannheim, im dortigen Benz-Werk arbeiten rund 4800 Menschen, gibt es schon seit mehr als 25 Jahren das Kompetenzzentrum für Emissionsfreie Mobilität (KEM). Und vor zwei Jahren ist in einem Zukunftspaket beschlossen worden, dass Mannheim die Batteriepakete für den elektrisch angetriebenen Lastwagen eActros liefert, der bald im pfälzischen Wörth in Serie produziert wird. Mit der jetzigen Vereinbarung ist klar: Diese Stärken sollen ausgebaut werden. So fokussiert sich Mannheim künftig auf Batterie-Technologien und Hochvoltsysteme.

Nach wie vor gilt die Beschäftigungssicherung, die schon vor Längerem ausgehandelt worden ist. Demnach sichert Daimler Mitarbeitern hierzulande bis mindestens Ende 2029 zu, ihre Jobs zu erhalten. jung

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2