Daimler Truck ersetzt Alstria Office im MDax

Frankfurt/Stuttgart. Frankfurt/Stuttgart. Zwei Monate nach der Erstnotierung in Frankfurt steigen die Aktien von Daimler Truck in den MDax mittelgroßer Werte auf. Der vom damals noch Daimler genannten Konzern abgespaltene Lastwagen-Hersteller werde am Freitag den Immobilienspezialisten Alstria Office Reit ersetzen, teilte die Deutsche Börse mit. Hintergrund ist die Übernahme des Unternehmens durch den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield, wodurch der Anteil frei handelbarer Alstria-Aktien unter zehn Prozent gesunken ist.

Daimler löste im Dezember das Lkw-Geschäft von Daimler Truck aus dem Konzern heraus und brachte es an die Börse. Inzwischen heißt der Autohersteller wie seine wichtigste Marke, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz ist Mitglied im Leitindex Dax, dort finden sich die größten 40 Konzerne an der deutschen Börse wieder.

In den Leitindex will auch Daimler Truck. Analysten rechnen damit, dass der Lkw-Hersteller voraussichtlich im März aufsteigt – wenn die Aktie nicht einbricht. Die Kursentwicklung dürfte maßgeblich davon bestimmt sein, ob Daimler Truck seine Renditeversprechen einhält. Das Unternehmen hat zwei große Standorte in Mannheim und Wörth (Pfalz). (mit dpa)

