Daimler startet Serienproduktion des e-Actros im zweiten Halbjahr

Wörth. Daimler startet die Serienproduktion des vollelektrisch angetriebenen Lastwagens e-Actros im zweiten Halbjahr im pfälzischen Wörth. Schon am 30. Juni sei die virtuelle Weltpremiere des Modells geplant, teilte der Konzern mit. Zehn Prototypen haben sich als sogenannte „Innovationsflotte“ seit 2018 im Dauereinsatz bei verschiedenen Kunden in Deutschland und weiteren europäischen Ländern befunden. Die Batteriepakte für den e-Actros kommen aus dem Mannheimer Werk. Bereits bis zum Jahr 2022 soll das Fahrzeugportfolio von Daimler Truck in den Hauptabsatzregionen Europa, USA und Japan Serienfahrzeuge mit batterieelektrischem Antrieb umfassen. Ab 2027 will das Unternehmen sein Fahrzeugangebot zusätzlich um Serienfahrzeuge mit wasserstoffbasiertem Brennstoffzellenantrieb ergänzen.

