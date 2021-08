John Deere wächst stark

Mannheim. Die Geschäfte beim US-Landmaschinenbauer John Deere laufen weiterhin bestens. Im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2020/21 verzeichnete der Konzern erneut ein kräftiges Gewinnplus und hob daraufhin seine Prognose für das Gesamtjahr an – bereits zum dritten Mal. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, soll der Nettogewinn nun bei 5,7 bis 5,9 Milliarden Dollar liegen. „Vorausschauend erwarten wir eine hohe Nachfrage nach Land- und Baumaschinen, die auf gute wirtschaftliche Rahmenbedingungen zurückzuführen ist“, sagte Vorstandschef John C. May zur Begründung. Im vergangenen Geschäftsjahr war der Nettogewinn noch um 15 Prozent auf 2,75 Milliarden Dollar gesunken.

Gut 2800 Menschen bauen in Mannheim Traktoren für John Deere. © john deere

Bessere Preise erzielt

Im dritten Quartal steigerte John Deere seinen weltweiten Umsatz um fast ein Drittel auf 11,5 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn hat sich im gleichen Zeitraum mehr als verdoppelt und lag bei knapp 1,7 Milliarden Dollar (Vorjahreszeitraum: 811 Millionen Dollar).

Im Segment Großmaschinen und Präzisionslandwirtschaft – das für etwas mehr als ein Drittel des John-Deere-Umsatzes steht – haben der Mitteilung zufolge höhere Liefermengen und bessere Preise zum starken Anstieg von Umsatz und Gewinn geführt. Allerdings seien gleichzeitig auch die Produktionskosten gestiegen. Mit rund 2800 Beschäftigten ist das Mannheimer Werk von John Deere Deutschlands größter Hersteller landwirtschaftlicher Traktoren. Mannheim ist zudem Europa-Zentrale des amerikanischen Konzerns. fas